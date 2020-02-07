Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Нельзя распродавать земли Украины за бесценок, прежде не создав реальную стоимость для украинских землевладельцев. Это мнение высказал в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич. Так он прокомментировал рассмотрение Верховной радой скандального проекта о рынке земли.

"Народ Украины должен определиться, готов ли он в условиях обнищания и обесценивания стоимости украинской земли продать ее за бесценок, чтобы потом кто-то на этом нажился. Нужно сначала закончить конфликт на Донбассе, стабилизировать ситуацию в стране, создать реальную стоимость для землевладельцев, а уже потом говорить о возможном механизме ее продажи", — подчеркнул Нестор Шуфрич.

Народный депутат отметил, что в Верховной раде 6 февраля был очень тяжелый день.

Он подчеркнул, что депутатам удалось отстоять право на рассмотрение законопроекта о рынке земли, согласно действующему регламенту. Это как минимум четыре пленарные недели, то есть два календарных месяца. Они необходимы для того, чтобы пройти 4 тысячи восемнадцать поправок. 522 поправки из них подал только сам Нестор Шуфрич.

"Мы хотим затянуть рассмотрение этого закона с тем, чтобы власть осознала все негативные последствия такого поспешного решения, — пояснил депутат Верховной рады. — Мы выступаем за ограничение прав иностранцев покупать украинскую землю. В итоге мы убедили действовать по регламенту и избежали блицкрига. Ведь была идея проголосовать за этот закон буквально за час. Этого не получилось. Я думаю, что этому способствовала и активность на улицах".

Заседание сопровождалось драками, блокированием трибун и митингами аграриев в центре Киева, которые требуют отказаться от этого закона. Но Рада продолжит рассмотрение проекта о рынке земли на Украине. Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель позволит скупать участки, в том числе иностранцам. Митингующие считают, что страну распродадут по частям.

По сообщениям украинских СМИ, задачу принять закон в течение двух дней поставил партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский. Однако единодушия по проекту добиться не удалось. Против выступили как "Батькивщина", так и "Оппозиционная платформа – За жизнь".