Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Дела у седана на рынке Северной Америки сейчас идут не так, чтобы гладко, но в Kia верят в потенциал модели и представили на выставке в Чикаго ее модернизированный вариант. Сюрпризов, по большому счету, не произошло, но кое-какие интересные опции четырехдверка получила.

Обновленная версия седана для рынка США, по сути, повторяет представленную ранее для внутреннего рынка Южной Кореи модель Kia K7 - ее показали летом прошлого года. Внешность Cadenza, таким образом, получила те же обновления. Заключаются они в новом "лице" с альтернативными капотом, решеткой радиатора и так далее, новой пластике бамперов и светодиодной оптике, которая теперь входит в стандартную комплектацию. А на корме появилась светящаяся полоса во всю ширину крышки багажника.

Нововведения в интерьере - 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, также устанавливающийся уже в базе. В список оборудования для седана включены атмосферная подсветка, три дополнительных порта USB и беспроводная зарядка, фирменный комплекс водительских ассистентов Drive Wise, а также кое-какие другие мелочи.

В отличие от корейской коллеги, американская Kia Cadenza по-прежнему будет оснащаться 3,3-литровым V6 с отдачей в 294 л.с. и 343 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым автоматом, хотя в Корее этот двигатель на седан уже не устанавливается. Привод - только передний.

Известно также, что седану пересмотрели ходовую часть, применив в подвеске новые амортизаторы и усилив задний подрамник. В продаже на рынке США новинка появится в нынешнем году, но ради увеличения продаж Kia приняла решение отказаться от некоторых комплектаций.