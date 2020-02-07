Прибыль Honda cократилась в III финквартале на 31%

Чистая прибыль японского автопроизводителя Honda Motor Co. cократилась в III финквартале (завершился 31 декабря 2019 г.) на 31% до 116,43 млрд иен ($1,06 млрд) против 168,24 млрд иен в III финквартале прошлого года.

Операционная прибыль снизилась на 2,1% до 166,6 млрд иен против 170,1 млрд иен годом ранее, сообщает компания. Выручка сократилась на 5,7% до 3,748 трлн иен против 3,974 трлн иен годом ранее.

Продажи мотоциклов Honda увеличились на 2,7%, продажи автомобилей упали на 10%.

Самое существенное сокращение выручки по странам отмечено в Японии — на 19%.

Между тем Honda повысила прогнозы выручки и чистой прибыли на весь финансовый год, который завершится в марте. Компания подчеркнула, что не учитывает в прогнозах последствия вспышки коронавируса. По прогнозу, выручка снизится на 4,6%, а не на 5,3%, прибыль — на 2,5%, а не на 5,5%. Акции Honda подешевели в пятницу на 2,7%.