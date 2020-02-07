Подразделение космического интернета Илона Маска планируют вывести на биржу

SpaceX планирует превратить подразделение, занимающееся проектом спутникового интернета Starlink в самостоятельную компанию и осуществить первичное публичное размещение ее акций (IPO) в ближайшие несколько лет. Об этом сообщила в четверг президент SpaceX Гвинн Шотвелл, выступая перед инвесторами в Майами.

"Starlink относится к такого рода бизнесу, который можно продвигать и сделать публичным", - сказала Шотвелл. IPO Starlink дало бы шанс инвесторам поучаствовать в растущем космическом бизнесе компании Маска. Основной космический бизнес Маска, компания SpaceX, напомним, не является публичной компанией.

Пресс-служба SpaceX не смогла прокомментировать какие-либо планы по выводу Starlink на IPO.

Starlink работает над тем, чтобы уже этим летом предлагать клиентам интернет-услуги через свои спутники. В начале года группировка системы Starlink была увеличена до 180 микроспутников. В 2020-м году компания будет запускать по 60 спутников каждые две недели. С помощью них Маск рассчитывает обеспечить дешевый и быстрый доступ в интернет в любом уголке планеты. Сеть могут запустить уже в этом году, когда группировка вырастет до нескольких сотен спутников.

Система Starlink должна обеспечить доступ в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Предполагается, что система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, однако эксперты считают эту цифру заниженной.

Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Маск рассказал, как будет выглядеть прибор, с помощью которого люди получат доступ к интернету будущего. В своем Twitter он написал, что терминал Starlink похож на “тонкое круглое НЛО на палочке”. По словам предпринимателя, оптимальный угол наклона прибор будет подбирать сам. Пользователю же останется только включить терминал в розетку и направить на небо. Переключаться между спутниками прибор также будет сам.

В 2015 г. Маск заявил, что терминалы SpaceX, до того как они получили название Starlink, будут стоить от $100 до $300 каждый. Однако самый дешевый производитель продает такие устройства на сегодня по цене около $1 тыс., по словам аналитика Тима Фаррара. Как и сами спутники Starlink, SpaceX разрабатывает и производит терминалы, что, по словам президента и главного операционного директора Гвинн Шотвелл, не было тривиальной задачей.

“Это совершенно новый бизнес для SpaceX, – сказала она, сообщает Space News. – Это хоть и космические технологии, но уже и также потребительский бизнес”.

Илон Маск и раньше рассказывал о приборе, но таких подробностей пока не раскрывал. В частности, он уже сравнивал размеры терминала Starlink с пиццей маленького или среднего размера. В октябре 2019 г. Маск заявил, что сам опробовал спутниковое интернет-соединение Starlink, опубликовав запись в Twitter. “Ого, сработало!” — написал он.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них – OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.