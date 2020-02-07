Компании Китая начали объявлять форс-мажор по поставкам меди

Трейдинговые компании и медеплавильные предприятия КНР начали отказываться от закупок меди и сырья для производства меди на фоне снижения деловой активности из-за коронавируса.

Ряд китайских компаний отказались от закупок меди, объявив форс-мажор по ранее заключенным контрактам, другие предприятия попросили поставщиков перенести выполнение контрактов на более поздний срок.

По данным источников агентства Reuters, медеплавильная компания Guangxi Nanguo объявила форс-мажор по контрактам на закупку медного концентрата, попросив приостановить контрагентов поставки сырья из-за проблем, вызванных ситуацией с коронавирусом. Как отмечается, компания испытывает нехватку персонала и транспортные проблемы в связи со вспышкой заболевания и принятыми властями ограничениями в Китае.

В комментариях изданию Financial Times представители нескольких компаний КНР, занимающихся торговлей медью, также заявили о том, что попросили поставщиков приостановить выполнение контрактов. В Guangzhou Zhongshan Trade заявили о том, что коронавирус "оказал серьезное влияние на производителей меди, многие из которых прекратили закупки сырья".

По словам представителя компании, в Guangzhou Zhongshan уже обратились к поставщикам из Чили с просьбой отложить поставки меди, а также отменили предварительно заключенный контракт с компанией из Сомали, прекратив при этом размещать новые заказы.

В компании также отметили резкое снижение деловой активности в Гуанчжоу, одном из крупнейших портов в южном Китае. Менеджер Guangzhou Zhongshan сообщил FT о том, что численность работающего персонала порта Гуанчжоу сократилась более чем на 2/3 в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Топ-менеджер трейдинговой компании Shenzhen Yongfulu также сообщил изданию о просьбе фирмы к поставщикам приостановить выполнение контрактов по поставкам меди, заявив о том, что "продавцам придется принять наши условия – из-за распространения заболевания контракты стали недействительными".

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов на фоне данных сообщений снизились на 1,1% до отметки в $5675 за тонну. С начала 2020 г. снижение биржевых котировок меди составило около 8%, однако по итогам текущей недели, несмотря на пятничное снижение, цены на металл впервые за последний месяц будут в плюсе. Отскок в ценах произошел на фоне ожиданий улучшения ситуации вокруг короновируса, в частности, в плане возможности создания вакцины от заболевания.

Сокращение потребления меди со стороны КНР в ближайшей перспективе при сохранении пониженной деловой активности китайских компаний может привести к возобновлению понижательной динамики в котировках меди.