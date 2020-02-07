Коутиньо дешевеет на глазах. "Барселона" снизила цену на игрока

Действующие чемпионы Испании по футболу из "Барселоны" не собираются возвращать в состав бразильского атакующего полузащитника Фелипе Коутиньо, который на данный момент играет на правах аренды в мюнхенской "Баварии". Каталонцы готовы продать игрока и даже снизили цену.

"Бавария" брала бразильца в аренду с последующей опцией выкупа за 120 млн евро, напоминает издание Mundo Deportivo. И Коутиньо в принципе неплохо проявил себя в Германии, забав в 18 матчах 6 голов и сделав 6 голевых пасов. Тем не менее, эксперты считают, что он явно переоценен.

Именно поэтому "Барса" готова рассмотреть менее привлекательные финансово предложения от потенциальных покупателей 27-летнего хавбека. Инсайдеры сообщают, что каталонцы готовы продать Коутиньо, если поступит предложение в пределах 80-90 млн евро. В 2018 году "сине-гранатовые" отдали за игрока английскому "Ливерпулю" 125 млн евро.