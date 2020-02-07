Безработица в США начала расти

Безработица по итогам января в США увеличилась неожиданнно до 3,6 процента, сообщило Минтруда страны.

При этом почасовая заработная плата увеличилась на 3,1 процента до 28,44 доллара (январь к январю прошлого года).

Экономисты прогнозировали сохранение безработицы на уровне декабря — 3,5 процента.

Рынок труда США близок к полной занятости и крупнейшая экономика мира остается стабильной.

Днем ранее Минтруда США сообщило о достижении минимума с середины апреля 2019 года количества заявок на пособие по безработице в США — до 202 тысяч.

Низкая безработица и рост заработной платы увеличивают потребительские расходы и ускоряют рост экономики США. В декабре 2019 года безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.

