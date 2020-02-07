Новости Медицина

7 февраля 202016:56 Евгения Ефимова

Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

Вести.Наука

Исследователи из Йельского университета не первый год изучают механизмы, стоящие за развитием диабета второго типа. Недавно они обнаружили способ, который потенциально способен "выключить" этот недуг.

Напомним, что при диабете второго типа организм человека не производит достаточное количество инсулина (гормона, позволяющего клеткам поглощать глюкозу и получать энергию) или вырабатывает резистентность (устойчивость) к нему. В результате содержание глюкозы в крови всё больше увеличивается, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем — повреждению органов и болезням сердца.

В ходе двух недавних работ специалисты выяснили, что способ, с помощью которого, предположительно, можно остановить развитие диабета второго типа, эффективен и в лечении фиброза печени. Но обо всём по порядку.

В рамках первого исследования они тщательно изучили недавно обнаруженную связь между поведением организма во время голодания (например, во время сна) и развитием диабета второго типа.

Выяснилось, что голодание включает процесс, при котором два важных белка — TET3 и HNF4a — накапливаются в печени и повышают выработку глюкозы в крови.

Стоит здоровому человеку выйти из режима голодания, как этот процесс прекращается. Но у больных диабетом второго типа этот "выключатель" не срабатывает, в результате чего глюкоза продолжает накапливаться в крови.

Специалисты предположили, что, если понизить уровни этих белков, то развитие диабета удастся взять под контроль. Чтобы подтвердить свою гипотезу, учёные провели ряд экспериментов.

Они упаковали внутри вирусов генетический материал под названием малые интерферирующие РНК. Последние были нацелены на TET3 или HNF4a. Затем учёные внедрили эту "матрёшку" в организм мышей.

Такое лечение снизило количество белков и, что самое важное, уровень глюкозы в крови. В результате развитие диабета было остановлено.

В рамках второго исследования учёные изучили роль белка TET3 в развитии фиброза печени. Речь идёт о процессе, при котором клетки органа заменяются рубцовой соединительной тканью. Такое состояние может привести к циррозу.

Оказалось, что TET3 играет роль в трёх различных точках вдоль сигнального пути фиброза и действует как стимулятор развития заболевания. Иными словами, препараты, которые могут нацеливаться на эти ключевые белки при терапии диабета, также могут использоваться для лечения фиброза.

"На сегодняшний день не существует эффективных препаратов для лечения фиброза", — отмечает соавтор работы Сюйчень Чжан (Xuchen Zhang). В связи с этим открытие учёных имеет особое значение.

Исследование диабета второго типа было опубликовано в издании Nature Communications, результаты изучения фиброза были представлены в издании Cell Reports.

К слову, авторы проекта "Вести.Наука" постоянно сообщают о самых важных исследованиях в области лечения диабета. Так, была разработана экстрим-диета, которая поможет вылечить диабет. Также оказалось, что бороться с недугом поможет какао, брокколи и генно-модифицированные имплантаты.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

17:08

Российская делегация прибыла на переговоры в Сочи

15:32

Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

14:46

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

13:10

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

12:29

Чеботарев стал замминистра экономического развития

11:32

Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

10:15

Путин подписал указ о выплатах ветеранам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

49 минут назад
Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

1 час назад
В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

16 минут назад
Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

39 минут назад

Трансляции

21:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

5 минут назад
"Наблюдаю за агонией": пользователи анонимного форума нашли медбрата, признавшегося в убийствах

"Наблюдаю за агонией": пользователи анонимного форума нашли медбрата, признавшегося в убийствах

1 час назад
Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

2 часа назад
Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

2 часа назад
"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

21 минута назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

4 часа назад
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

25 минут назад
UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

16 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

2 часа назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

2 часа назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

3 часа назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Безработица в США начала расти

Безработица в США начала расти

3 минуты назад
Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

12 минут назад
"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

12 минут назад
Пассажир изнасиловал женщину-таксиста и несколько часов катал ее по городу

Пассажир изнасиловал женщину-таксиста и несколько часов катал ее по городу

18 минут назад
Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

20 минут назад
Коутиньо дешевеет на глазах. "Барселона" снизила цену на игрока

Коутиньо дешевеет на глазах. "Барселона" снизила цену на игрока

26 минут назад
Компании Китая начали объявлять форс-мажор по поставкам меди

Компании Китая начали объявлять форс-мажор по поставкам меди

30 минут назад
Режиссера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии

44 минуты назад
ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

48 минут назад
Смерть доктора от нового коронавируса признали производственной травмой

Смерть доктора от нового коронавируса признали производственной травмой

49 минут назад
В подмосковном Подольске во время урока физкультуры скончался школьник

В подмосковном Подольске во время урока физкультуры скончался школьник

1 час назад
Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

1 час назад
Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

1 час назад
Школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы его отпустили в туалет

Школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы его отпустили в туалет

1 час назад
Набиуллина считает незначительным влияние коронавируса на экономику России

Набиуллина считает незначительным влияние коронавируса на экономику России

1 час назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

1 час назад
Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

1 час назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

1 час назад
Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

2 часа назад
Абэ ждут в Москве

Абэ ждут в Москве

2 часа назад
5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

2 часа назад
Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

2 часа назад
ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

2 часа назад
Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

2 часа назад
Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

2 часа назад
Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

2 часа назад
Цуркан отправили обратно в СИЗО

Цуркан отправили обратно в СИЗО

2 часа назад
Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

3 часа назад
Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

3 часа назад
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

3 часа назад
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

4 часа назад
Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

5 часов назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

6 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку