Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

Китайский доктор, который предупреждал власти о новом типе коронавируса 2019-nCo и был арестован за распространение ложных слухов, скончался в больнице. Он стал одной из самых молодых жертв инфекции. Сейчас Пекин выясняет, почему власти провинции Хубэй проигнорировали сообщения о заболевании.

Ли Вэнлиань — обычный офтальмолог из Уханя. Работал в одной из городских больниц. В декабре 2019 года он обнаружил семь случаев неизвестного заболевания. Его возбудителем был коронавирус.

"В групповом чате я опубликовал следующую информацию: "Подтверждено семь случаев нового заболевания". После публикации новостей меня нашло Бюро общественной безопасности и выписало предупредительное заявление. С тех пор я работал в обычном режиме. Но после приема пациента с коронавирусном у меня начался кашель, поднялась температура, и меня госпитализировали", — сообщал ранее Ли Вэнлиань.

К его словам коллеги не прислушались. Чтобы доказать свою правоту, врач опубликовал наблюдения в китайской соцсети. На своей страничке он рассказывал о симптомах и давал советы, как можно избежать заболевания. Накануне стало известно, что доктор умер от коронавируса в одной из больниц Уханя.

"Он, конечно, сделал большое дело. Он вирус увидел, он его распознал, отличил от других вирусов. Он им заразился. Конечно, он знал, что с ним будет, и, несмотря на это, начал описывать все симптомы, чтобы людям было легче распознавать этот вирус. Он сделал большой вклад ценой своей жизни", — считает врач-терапевт Екатерина Заика.

В Гонконге прошла акция памяти в честь доктора. Соболезнования выражают во всех регионах Китая. Узнав о смерти доктора, в китайской соцсети начал набирать популярность хештег "Вэнлиань" — это фамилия врача. Китайцы постят слова соболезнования, рисуют портреты медика и говорят, что он был полностью предан профессии.

"Мы тяжело восприняли новость о его смерти. Он отдал свою жизнь за нас, простых людей. Мы ему чрезвычайно благодарны", — говорит житель Пекина Ву Цзян.

"Мне очень грустно. Он был таким хорошим человеком. Я не могу подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции", — рассказывает Ин Яньцин, житель Пекина.

"Он показал всем нам пример. Он был честен и верен своему делу. С такого человека нужно брать пример", — уверен Каи Лин, житель Пекина.

В западных СМИ начали появляться многочисленные заметки о том, что китайские власти пытались умолчать о смерти китайского доктора. Такой версии придерживаются, например, в ВВС.

"Тут вокруг уважаемого человека снова создается не очень хороший для Китая фон. Снова ВВС в первых рядах", — объясняет Михаил Щелканов, руководитель Международного научно-образовательного центра.

Эксперты считают, что таким образом западные журналисты просто пытались набрать просмотры на популярной теме, совсем забыв о том, какой вклад в историю Ли Вэнлиань уже внес.