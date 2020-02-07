Страны Азии отказываются поддержать Америку в ее противостоянии с Китаем

Соединенные Штаты недавно вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отчасти из-за желания развернуть новые обычные ракеты на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий для сдерживания Китая. Однако страны региона отказываются размещать на своей территории американские ракеты из-за угрозы возмездия со стороны Китая и неготовности Вашингтона поддержать своих партнеров.

Подписанный во время холодной войны договор РСМД запрещал Вашингтону и Москве иметь ракеты наземного базирования — обычные или ядерные — с дальностью от 500 до 5500 километров. 2 августа 2019 г. после обвинений в адрес России в нарушении соглашения Соединенные Штаты вышли из него.

Некоторые западные эксперты приветствуют прекращение действия ДРСМД, особенно учитывая его негативные последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона. В то время, как США соблюдали этот договор в течение тридцати двух лет, не подписавший документ Китай создал охватываемый соглашением самый смертоносный в мире арсенал ракет, в том числе предназначенных для поражения движущихся военных кораблей и военных объектов на расстоянии до Гуама.

Дальность ракетного удара Пекина потенциально превосходит дальность полета истребителей, взлетевших с американских авианосцев. Если эти корабли подплывут достаточно близко к Китаю, чтобы позволить самолетам совершать боевые вылеты, то авианосцы станут легкой мишенью. И хотя американские подводные лодки могут прятаться в китайских водах, они не в силах запустить достаточно ракет для нейтрализации Китая. Таким образом, потребность Америки в обычных ракетах наземного базирования, развернутых вокруг Китая, как никогда высокая, отмечает The National Interest.

Менее чем через две недели после выхода из ДРСМД США испытали обычную ракету с неядерной боевой частью, которая ранее запрещалась соглашением, заявив о намерении разместить подобные ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Гуам — относительно удобное место для их базирования. Поскольку эта территория контролируется США и там уже находятся несколько американских военных баз, местная оппозиция и страх властей быть отрезанными от китайской экономики не смогут помешать размещению оружия.

Однако Вашингтон не может реально угрожать Пекину с одного (небольшого) объекта, потому что арсенал на Гуаме может быть уничтожен китайскими ракетами. Именно поэтому Соединенные Штаты хотят рассредоточить размещение новых ракет в Австралии, Японии, Филиппинах и Южной Корее.

Но региональные партнеры Вашингтона отказываются принимать у себя американские ракеты средней дальности, потому, что боятся китайского возмездия. Поднебесная уже пригрозила “серьезными последствиями”, указав, что “будут рассмотрены все возможные меры”, если соседи разместят американское оружие. Угроза вполне реальна, учитывая прошлые санкции Пекина против непослушных стран.

Если страх заставит страны Азиатско-Тихоокеанского региона согласиться с требованием Пекина, то баланс сил в регионе сместится в сторону Поднебесной. Многие государства не уверены в готовности Вашингтон встать на защиту своих партнеров в противостоянии с Пекином.

В 2017 г. Вашингтон убедил Сеул — после многих лет уговоров — развернуть на своей территории систему противоракетной обороны американского производства (THAAD). Этот шаг защитил Южную Корею, а также Японию и США от возможных северокорейских ракетных атак, но сильно разгневал Пекин. Реакция Поднебесной была мгновенной и суровой: были закрыты южнокорейские предприятия в Китае, сведены к минимуму двусторонние военные связи, отменены визы, проведена серия кибератак и организована кампания по бойкоту южнокорейских товаров и услуг.

Соединенные Штаты ничего не сделали, чтобы поддержать Южную Корею. Столкнувшись с давлением Пекина в одиночку, Сеул пошел на попятную: он отказался не только от приобретения оставшихся частей THAAD, но и от присоединения к американской и японской системам противоракетной обороны и создания военного альянса с Японией и США.

Видя подобное поведение Вашингтона, страны Азиатско-Тихоокеанского региона активизировали сотрудничество с Китаем, объявили о намерении создать собственное ядерное оружие (вместо того, чтобы полагаться на американское для своей защиты) и отказались от размещения американских ракет средней дальности.

Чтобы изменить ситуацию, полагают эксперты, Соединенные Штаты должны заверить своих партнеров, что не бросят их в беде, но при этом не будут поощрять их безрассудное поведение. Преодоление ракетного разрыва между США и Китаем — и сохранение американского лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе — зависит от того, сумеет ли Вашингтон найти правильный баланс.