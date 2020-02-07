7 февраля 202018:06

Три Ту-142 облетели нейтральные воды Северного Ледовитого океана

Фото: Министерство обороны РФ

Три противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Экипажи боевых машин тренировались искать и следить за подводными лодками условного противника, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ. В общей сложности Ту-142 провели в воздухе 9 часов, уточняют военные.

Ту-142 – построен на базе стратегического ракетоносца Ту-95 и предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок. На борт боевая машина может взять до 9 тонн оружия. Максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, предельная скорость – 855 километров в час.

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