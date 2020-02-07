Полицейские разоблачили медиков, пытавшихся нажиться на лекарствах от рака

Столичные следователи выясняют подробности преступной схемы, которую организовала группа московских медиков. По данным МВД, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей подделывали документы и похищали из клиник препараты, а потом реализовывали их через аптеки. Речь идет о лекарствах на сумму более 100 миллионов рублей.

Проведено более десятка обысков в аптеках, лечебных учреждениях, в офисах продавцов. Повсюду полные шкафы медикаментов, деньги, документы и печати. Всего изъято более 3,5 тысячи упаковок лекарств, которые были закуплены на деньги бюджета и предназначались для помощи онкобольным людям. По данным МВД, все эти препараты были похищены, причем докторами. Они готовились к незаконной продаже медикаментов.

"Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты. Затем они реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьютеров в регионах", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Кроме сотрудников диспансера задержан сбытчик, который занимался непосредственной реализацией похищенных лекарств. К нему оперативники пришли прямо домой.

Ущерб от действий группировки составил около 100 миллионов рублей. В первую очередь, страдают пациенты. Жизненно важных лекарств им приходится ждать слишком долго.

"Это могут быть финансовые потери, ведь стоимость месяца лечения доходит до 500 тысяч рублей. В таком случае пациент вынужден покупать препараты, которые должен получать. И есть вариант, когда речь идет о воровстве на уровне медсестры, когда не доливаются препараты. Тогда это уже урон здоровью", — объясняет Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор Фонда профилактики рака.

Похожие преступные схемы разоблачали в Санкт-Петербурге, в Подмосковье, Свердловской и Тюменской областях. Выявить лекарственное мошенничество сложно. По словам экспертов, как правило, помогают дополнительные проверки, которые назначаются после жалоб пациентов на дефицит бесплатных лекарств.

"По документам они могут изобразить, что были обращения больных, что они эти лекарства выделили, и люди эти лекарства получили. Чисто физически невозможно отследить, действительно ли лекарства ушли, действительно ли попали людям. По документам они предоставляют, что у них все правильно. Но эта схема дает осечку в какое-то время, и все выплывает наружу", — поясняет Асад Юсуфов, юрист по медицинскому праву.

В отношении задержанной в Москве группировки возбуждено дело по статье "Мошенничество". Врачам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.