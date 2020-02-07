Власти КНР отложили публикацию данных по торговле за январь

Таможенная служба Китая сообщила о решении отказаться от публикации статистики по торговле КНР за январь.

Вместо традиционной публикации отдельных данных за первый месяц года в Пекине решили объединить выпуск торговой статистики за январь и февраль.

Об этом представитель Главного таможенного управления КНР сообщил на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, отвечая на вопрос об отсутствии пресс-релиза, который, как ожидалось, будет опубликован в этот день.

По словам представителя ведомства, начиная с этого года, публикация торговой статистики Китая за январь и февраль будет объединена с целью соответствия графику публикации данных Национального бюро статистики КНР.

В китайских СМИ отметили, что многие экономисты и раньше оценивали данные по торговле Китая за январь и февраль в их совокупности, учитывая фактор снижения активности в этот период из-за китайского Нового года.

Ряд западных экспертов, тем не менее, допустили, что решение отложить публикацию торговой статистике КНР связано с неопределенной ситуацией вокруг коронавируса, при этом многие ожидают заметного снижения торговых показателей китайской экономики в январе этого года. По опросам издания Wall Street Journal, экономисты ожидают, что экспорт КНР в январе 2020 г. снизился на 4,8% в годовом выражении, сокращение импорта Китая прогнозируется на уровне в 6,5%.