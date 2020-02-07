  • USD
    63.4342
  • EUR
    70.1265
  • IMOEX
    3129.8
  • RTSI
    1574.26
  • DJA
    9506.66
  • NASDAQ
    9467.97
  • BRENT
    55.32
  • ГАЗПРОМ
    233.74
  • Газпрнефть
    456.75
  • Роснефть
    479.4
  • АЛРОСА
    84.99
  • Сбербанк
    256.71
7 февраля 202020:45

Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

Global Look Press

Европейские дипломаты, стремящиеся использовать иранскую кампанию «максимального давления» администрации Трампа в переговорах по новой сделке, испытывают все большее беспокойство. По их словам, в последние месяцы официальные лица США убедили себя в том, что иранский режим на грани краха. Они не проявляют особого интереса к тому, чтобы вернуться за стол переговоров, даже несмотря на расширение ядерной программы Тегерана.

Европейские официальные лица признают, что иранский режим находится под давлением, в том числе из-за недавних протестов и повторного введения США разрушительных санкций в отношении энергетического и банковского секторов Ирана. Это произошло после выхода Трампа из ядерной сделки 2015 года. Но европейцы не согласны с убеждением администрации Трампа в том, что с иранским режимом покончено и он либо просто рухнет, либо будет вынужден уступить длинному списку желаний США по превращению в «нормальную страну» как это обычно называет госсекретарь США Майк Помпео.

«Проблема с кампанией максимального давления в том, что она несет слишком высокий риск… Ответа на проблему нет, если максимальное давление полностью оттолкнет Иран от ядерной сделки и они возобновят расширение своей ядерной программы. Что делать в таком случае?», — отметил европейский дипломатический источник.

Ранее Трамп говорил, что не заинтересован в смене иранского режима. Однако он упомянул иранские протесты в своих замечаниях по внешней политике в Послании 4 февраля. Он подразнил перспективой выхода Ирана из-под санкций. И затем добавил, что Иран должен сам сделать какие-либо попытки, отметив, что чиновники в Тегеране будут слишком гордыми, чтобы сделать это.

«В последние месяцы мы стали свидетелями того, как гордые иранцы выступали против своих деспотичных правителей. Иранский режим должен отказаться от погони за ядерным вооружением; прекратить распространение террора, смерти и разрушения; начать работать на благо своего народа… Из-за наших мощных санкций иранская экономика работает крайне плохо. Мы можем помочь им быстро восстановиться. Все может идти очень быстро, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить об этой помощи. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Все зависит только от них», — отметил Трамп.

Европейские дипломаты заявили, что администрация Трампа проявляла большую заинтересованность в усилиях, предпринятых президентом Франции Эммануэлем Макроном прошлым летом и осенью, пытаясь организовать переговоры между США и Ираном, которые Трамп хотел начать с помощью удачного снимка с иранским коллегой. А иранцы настаивали на том, чтобы еще до встречи у них была уверенность в том, что санкции удастся смягчить в некоторой степени.

Французы говорят, что заставили США и иранцев договориться о четырехсторонней структуре будущих переговоров. Однако усилия по организации встречи Трампа или телефонного звонка с президентом Ирана Хасаном Рухани на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре успехом не увенчались. Последующие усилия по созданию рамок и развитию переговоров по снижению напряженности зашли в тупик, когда в ноябре в Иране вспыхнули протесты по поводу повышения цен на газ. Администрация Трампа убедилась в том, что иранский режим будет испытывать большее давление и воздерживаться от переговоров, отметил Али Ваез, директор иранских программ Международной кризисной группы.

Администрация Трампа считает, что из-за протестов «иранцы в более слабом положении. В целом США не готовы пойти на существенные уступки иранцам… Более слабая сторона не делает первого шага ни в одной дипломатической инициативе. На уступку идет сильнейший… Французы постоянно повторяли, что президент Трамп был гораздо более гибким и открытым, чем кто-либо из окружающих», — добавил Ваез.

Другие европейские дипломаты и аналитики также считают, что Трамп едва ли не единственный в администрации, кто проявил интерес к тому, чтобы сесть за стол переговоров с Ираном. Большинство сосредоточено на кампании максимального давления.

«Я думаю, все пытаются осознать влияние, которое интерес президента США к новой сделке оказывает на саму администрацию и ее готовность к переговорам. С другой стороны, сама администрация США сосредоточена только на кампании максимального давления. Все пытаются понять, открывает ли это различие позиций между президентом и его собственной администрацией возможности для работы над новыми переговорами с Ираном, или нет. И это открытый вопрос, потому что ситуация крайне нестабильная», — отметил Шарль Тепо, французский эксперт по внешней политике.

После того как 3 января по приказу США был убит иранский главнокомандующий силами «Кудс» Касем Сулеймани, «администрация США не показывает признаков готовности готовиться к переговорам», — продолжил Tепо. «Но ситуация может сильно измениться в зависимости от ряда факторов… Независимо от того, что люди думают о кампании максимального давления, она привела к тому, что Иран ограничил ряд своих обязательств и приблизился к приобретению ядерного потенциала. И именно поэтому европейцы задействовали механизм разрешения споров и открыли дверь для переговоров между Ираном и США. Поскольку проблема борьбы с распространением означает, что некоторые из положений JCPOA — ограничения возможностей по обогащению урана — находятся в опасности», — добавил Тепо.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеф Боррелл, совершивший свою первую поездку в Иран в начале этой недели, должен встретиться с Помпео в Госдепартаменте в пятницу.

Иранцы были спокойны и вежливы в своих встречах с Борреллом и его делегацией, отметил представитель ЕС. По его словам, они не исключают возможности переговоров и создают условия для их проведения. Это подразумевает то, что двусторонних переговоров с США не будет, и любые переговоры должны были бы состояться в формате P5+1 (постоянные пять членов Совета Безопасности ООН+Германия), которые вели переговоры по ядерной сделке с Ираном. Иранцы заявили, что санкции должны быть сняты до переговоров по новой сделке.

В конце этого месяца Иран должен провести парламентские выборы, где доминирующие позиции займут консерваторы и сторонники жесткой линии.

«В результате политики Трампа в отношении Ирана… никто в Тегеране не осмелится заговорить о преимуществах переговоров, не говоря уже о том, чтобы предложить новый раунд переговоров с США», — заявил в январе Рохолла Фагихи из Al-Monitor.

Сейчас

21:42

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа

19:43

Гибель Хайруллина подтверждена Неверовым и Кашиным

19:15

Озвучены версии гибели депутата Госдумы

18:51

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

18:38

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

18:17

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

17:53

Частный вертолет разбился под Казанью

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

1 час назад
Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

1 час назад
Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

2 часа назад
Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

59 минут назад

Трансляции

22:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

1 час назад
Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

24 минуты назад
Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

44 минуты назад
МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

2 часа назад
"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

4 часа назад
Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

24 минуты назад
Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

3 часа назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

6 часов назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

7 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

7 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

1 час назад
ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

1 час назад
Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

1 час назад
Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

2 часа назад
Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

2 часа назад
Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

2 часа назад
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

2 часа назад
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

2 часа назад
Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

2 часа назад
BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

3 часа назад
Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

3 часа назад
Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

3 часа назад
Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

3 часа назад
Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

3 часа назад
Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

3 часа назад
Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

3 часа назад
Три Ту-142 облетели нейтральные воды Северного Ледовитого океана

Три Ту-142 облетели нейтральные воды Северного Ледовитого океана

3 часа назад
Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

4 часа назад
Капитан рассказал, как тонул российский траулер

Капитан рассказал, как тонул российский траулер

4 часа назад
Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

4 часа назад
Безработица в США начала расти

Безработица в США начала расти

4 часа назад
"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

"Должны снова винить Россию": Трамп иронично высказался о кокусах демократов

4 часа назад
"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

4 часа назад
В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

4 часа назад
Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

4 часа назад
"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

4 часа назад
Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

5 часов назад
Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

5 часов назад
Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

6 часов назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

6 часов назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

6 часов назад
Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

7 часов назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

8 часов назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

10 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку