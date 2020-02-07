Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес гарнизонный военный суд.

Следственный комитет России считает, что Арсланов совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Генерал-полковник, в свою очередь, считает обвинение надуманным, поскольку радиостанция поставляется лишь для нужд Министерства обороны и ее рыночной стоимости не существует. Защита Арсланова заявила, что в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что замначальника Генштаба Вооруженных сил уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя в период с октября по декабрь 2019 года заболевания, чтобы оставаться на стационарном лечении в военном госпитале.

Следователь также отметил, что в настоящий момент установлены не все соучастники преступления. В случае, если Халил Арсланов не будет заключен под стражу, он сможет связаться с ними и проинформировать о ходе следствия. Следователь заявил, что генерал-полковник активно оказывает давление на подчиненных, отслеживает их поведение, создает обстановку запугивания и страха, сообщает "Интерфакс". Кроме того, Арсланов угрожает подчиненным увольнением.

Ранее стало известно, что военные следователи предъявили замначальнику Генштаба Вооруженных сил России обвинение в хищении 6,7 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено в августе 2013 года. Согласно данным следствия, денежные средства были похищены при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники Вооруженных сил.

В пятницу, 7 февраля, Халил Арсланов прибыл в суд на заседание.