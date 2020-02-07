Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

Эксперты киберзащитной компании Check Point составили список брендов, за представителей которых чаще всего выдают себя злоумышленники с целью хищения данных у пользователей. Лидером по общему количеству появлений в попытках фишинга стал Facebook — на него приходятся 18% подобных атак в мире. Об этом Вестям.Hi-tech рассказали в пресс-службе компании.

10% интернет-мошенников пытаются заманить жертву, имитируя сервисы Yahoo, 5% — подделывают сайты онлайн-кинотеатра Netflix и платежной системы PayPal. По 3% "обманок" приходятся на Microsoft и Spotify, по 2% — на Apple, Google, Chase (банк компании JPMorgan Chase) и Ray-Ban (бренд солнцезащитных очков и оправ).

Статистика Check Point собрана за IV-й квартал 2019-го. По словам специалистов, это самый показательный период года для фишинговых атак.

Чаще всего (48%) пользователей пытаются обмануть через сайты-подделки. 27% атак происходит по электронной почте — рассылку фальшивых писем приурочивают к сезону скидок и распродаж, почти столько же (25%) — через мобильные устройства.

"Часто ссылки на фишинговые сайты приходят через спам, но иногда злоумышленники, получив учетные данные пользователя, тщательно изучают жертву в течение нескольких недель и работают над целенаправленной атакой на партнеров, клиентов компании от лица своей жертвы для кражи денег", — сказал глава представительства Check Point в России Василий Дягилев. По его словам, за два последних года количество фишинговых атак увеличилось, и в 2020-м они также будут представлять серьезную угрозу.