Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

Атрофия мышц, анемия и неспособность ходить — на Ставрополье врачи спасают крайне истощенную полуторагодовалую девочку, буквально отвоеванную органами опеки у матери-вегетарианки. Сторонница диеты "света и добра" не реагировала на предупреждения врачей и регулярно не докармливала дочь, убеждая себя и окружающих в особенностях телосложения ребенка. Судьбу девочки решат до конца месяца — в отношении ее матери Светланы Кондрашкиной уже возбудили уголовное дело с лишением родительских прав.

В свои год и восемь месяцев Элина весит всего семь килограммов. Она с трудом стоит на ногах и не ходит. Анализы показывают предельно низкий уровень гемоглобина. Сейчас о ребенке заботятся врачи и социальные работники. Говорят, у девочки отменный аппетит. За неделю ребенок уже прибавил триста граммов.

"Я когда увидела девочку в больнице, она с трудом сидела, стояла на ногах, была слабой", — рассказала врач детского дома Валентина Твердохлебова.

Тревогу забила патронажная сестра. Она заметила, что девочка была не по возрасту слабой. На предложения врачей и органов опеки провести обследование и начать лечение мама Элины отвечала, что ее дочь просто "худенькая", а не ходит при врачах, так как боится посторонних. Однако уполномоченный по правам человека подозревает, что причина такого состояния ребенка в другом.

"Отказ полностью от белковой пищи, от продуктов животного происхождения — это вегетарианство. Даже если женщина кормила ребенка грудью, то молоко не содержало тех питательных веществ, которые нужны для малолетнего ребенка", — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

Мама девочки все обвинения в свой адрес отвергает. То, что дочь у нее отобрали, когда та была уже в критическом состоянии, считает несправедливостью:

— Она родилась весом в два килограмма, малышка. Я ее выхаживала сама, понимаете?

— Почему вы не отвечали на просьбы врачей помочь вам?

— Ответы на мои вопросы были не настолько убеждающими и компетентными.

Что именно хотела услышать женщина от медиков, неясно. Диетологи в один голос говорят — убеждения родителей не должны отражаться на питании детей.

"Сбалансированное питание является основой гармоничного развития ребенка. Элементы как животного происхождения, так и растительного должны быть сбалансированы, потому что в продуктах растительного происхождения отсутствует значительная часть незаменимых аминокислот", — рассказал директор НИИ детского питания — филиала ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Сергей Симоненко.

В суд направлен иск о лишении женщины родительских прав. Слушания пройдут 17 февраля.

"Решение об отобрании ребенка было принято тяжело, но другого выхода у нас нет, потому что под угрозой жизнь маленького ребенка", — прокомментировала ситуацию заместитель главы администрации Кисловодска Татьяна Загуменная.

Ребенка переведут в другое социальное учреждение региона, где его сотрудники совместно с врачами продолжат уход и наблюдение за развитием ребенка. Встречаться с дочкой матери не запрещено, но только в разрешенные часы для посещения .