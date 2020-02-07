ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

В Организации объединенных наций заявили о том, что власти Испании "практически ничего не делают" для решения проблемы высоких уровней бедности и неравенства среди населения страны.

Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и прав человека Филип Альстон по итогам официального визита констатировал, что ситуация с бедностью в Испании является одной из худших в Евросоюзе.

В докладе эксперта ООН говорится о том, что, несмотря на постепенное восстановление экономики после финансового кризиса 2008 г., "слишком много испанцев продолжают страдать". Альстон подчеркнул, что мерами поддержки экономического роста, принятыми правительством страны, "пользуются корпорации и обеспеченные люди".

26,1% взрослого населения и 29,5% детей в Испании, по данным за 2018 г., как отмечается в докладе, подвержены риску бедности. Более 55% сталкиваются с различными финансовыми трудностями. Официальный уровень безработицы в Испании, составляющий 13,8% более чем в два раза выше среднего значения показателя безработицы в ЕС. Среди испанцев моложе 25 лет безработица превышает 30%.

Филип Альстон в ходе пресс-конференции в Мадриде рассказал о посещении в период с 27 января по 7 февраля 2020 г. ряда регионов и городов Испании, включая Мадрид, Галисию, Каталонию, Андалусию, Эстремадуру, страну Басков, и провел встречи с чиновниками, экспертами, рядовыми гражднами, сотрудниками гражданских организаций. По его словам, властям Испании сегодня "нужно повнимательнее посмотреть в зеркало", с учетом происходящего. Спецдокладчик ООН подчеркнул, что в Испании "практически отсутствует жилье по доступным ценам, система оказания социальной помощи не работает".

Альстон отметил, что "самим испанцам трудно признать некоторые районы страны как часть Испании".

Тема отсутствия доступного жилья и сохранение сложной социально-экономической ситуации в Испании и ряде других стран в плане сохранения высоких уровней имущественного неравенства ранее уже становилась предметом критики со стороны Организации объединенных наций.

В марте 2019 г. специальный докладчик Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на доступное жилье Лейлани Фара и председатель Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательской деятельности и правам человека Сурья Дева опубликовали заявление в связи с деятельностью ряда крупных частных компаний и фондов.

По оценкам ООН, действия Blackstone Group LLP, а также ряда других фондов, скупающих недвижимость в Европе и США приводит к обострению социальной напряженности из-за ухудшения ситуации с доступным жильем. В связи с этим представители ООН направили письменные обращения правительствам Дании, Ирландии, Испании, США, Чехии и Швеции.