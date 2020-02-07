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Коронавирус 24 минуты назад

7 февраля 202021:30 Сергей Мингажев

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

В МИДе Японии заявили, что карантин круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого 3700 человек, в том числе 24 из России, закончится 19 февраля. Пока все наши соотечественники здоровы, но сегодня на судне выявили еще более 40 заболевших, а всего с коронавирусом госпитализирован 61 пассажир злополучного лайнера. Diamond Princess стоит в двух километров от порта Иокагамы, периодически обновляя запасы еды и воды.

Видеохроники с карантинного лайнера — в режиме селфи. Изолированные друг от друга пассажиры снимать могу только сами себя: "Объявление от капитана корабля, вот наш ужин".

В этом момент капитан судна как раз объявляет последние сводки о новых случаях заражения.

Около полудня ко взятому в карантин лайнеру Diamond Princess стали подъезжать машины скорой помощи. Уже час продолжается эвакуация 41 человека. Именно на столько за последние сутки увеличивалось число людей, заражённых новым коронавирусом на борту судна. Их переправляют в больницы Токио и ещё четырёх префектур, примыкающих к столице.

В свойственной японцам манере операция проводится максимально незаметно. Внутри этого белого рукава стоят медики в защитных костюмах. Время от времени к выходу подъезжает карета скорой помощи, а затем медленно, не включая сирены, отъезжает уже с пациентом.

Общее число пассажиров и членов экипажа, инфицированных вирусом, таким образом — 61 человек. Больше всего японцев, остальные граждане самых разных стран — США, Канады, Австралии, Китая.

В британских СМИ широко освещают драму с молодоженами, которые отправились в круиз провести медовый месяц. Жениха с коронавирусом увезли сегодня в больницу, невеста пока остается на борту.

Известно, что один из пациентов — в тяжелом состоянии. Среди находящихся на лайнере 24 граждан России — заболевших нет. Наше посольство с ними в постоянном контакте, практически круглые сутки общаясь по телефону и Интернету.

"Мои коллеги продолжают плотно взаимодействовать с МИД Японии в решении медицинских и бытовых вопросов, которые связаны с пребыванием на борту наших соотечественников. Коллеги из консульского отдела постоянно находятся на связи с каждым нашим гражданином, общаются с каждым россиянином", — рассказала Татьяна Кочкина, пресс-секретарь посольства России в Японии.

"Только что нам раздали градусники, резиновые перчатки, чтобы измерять температуру, если вдруг почувствуем себя плохо", — говорит Аркадий Булгатов.

На самом лайнере сохраняется строжайший карантинный режим. Аркадий Булгатов — один из тех пассажиров, кому повезло с каютой.

"Мы не находимся среди больных, к счастью, на данный момент. Сейчас все каюты изолированы, нам запрещено выходить из них. Мы имеем балкон, вот, вы можете видеть, и можем дышать свежим воздухом. Такая возможность, конечно, есть не у всех, у многих на корабле каюты без балкона и без окон", — рассказал он.

Как раз такая каюта у этой пассажирки из Австралии: "У вас, должно быть возникают клаустрофобные ощущения, извините что я спрашиваю об этом? — Это действительно так, я, правда, страдаю некоторой боязнью закрытого пространства".

"Наш круиз закончен, теперь мы в зоне карантина. Дни постоянной роскоши прошли. Теперь нам не заправляют постель и не кладут шоколадку на подушку, не меняют полотенца и не убирают ванную", — сетует Дэвид Абель, пассажир лайнера.

Чтобы их пребывание совсем уж не выглядело как заточение в камере, этим людям накануне стали разрешать ненадолго по очереди отдельными группами гулять на верхней палубе — обязательно в масках и не приближаясь друг к другу менее, чем на метр.

Выявление 41 зараженного человека сегодня и еще 20 в предыдущие двое суток не означает, что число инфицированных растет ежедневно. Все они были больны до начала карантина.

4 февраля врачи выявили группу риска с подозрением на вирус. Всего 273 человека. Взяли анализы только у них, и в течение трех последних дней объявляли результаты по мере их поступления. Сегодня была объявлена последняя часть из этой группы.

Остальных просят внимательно следить за состоянием здоровья и при появлении симптомов сразу сообщать властям.

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