Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

Сколотили многомиллионное состояние на воровстве и последующей перепродаже лекарств для онкобольных — в Москве задержали четырех врачей из онкодиспансера, которые подделывали документы, коробками выносили жизненно важные для пациентов препараты, а затем реализовывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в других регионах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.

Масштабная спецоперация силовиков — обыски более чем по десяти адресам. Офис превратили в крупный перевалочный пункт похищенных медикаментов. Дорогостоящие лекарства для онкобольных (препараты для химио- и таргетной терапии) здесь повсюду: в холодильниках, сумках, пакетах, пластиковых контейнерах и коробках.

— Эти препараты в интернете у людей покупал.

— С какой целью они у вас? С целью продажи?

— Продажи, конечно.

Вот список с названиями: "Рисарг", "Абраксан". Цены на некоторые препараты — по 75 тысяч за упаковку. Полицейские при содействии столичного правительства разоблачили целую преступную сеть.

"Руководители отделений онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы. По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать сто миллионов рублей", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прикрыв лицо платком, врач-онколог Артем Налбандян в зале суда был немногословен, как и его коллега — заведующий отделением онкодиспансера №5 Виктор Шерстнев. Вместе с поддельниками они похитили боле 3500 упаковок жизненно важных лекарств. До пациентов московских клиник, которые должны были получить их бесплатно, препараты просто не дошли. Медработники подделывали отчеты и продавали лекарства на сторону, а в дальнейшем, скорее всего, легализовывали украденное через аукционы и тендеры.

"Таким образом государство покупает несколько раз одни и те же упаковки лекарственных средств, что, собственно, и образует тот самый вторичный или третичный оборот лекарственных средств. По сути дела, происходит потеря и бюджетных денежных средств, и конкретных упаковок, а также задваивание объемов в глазах государства", — рассказал независимый консультант по фармакологической безопасности Владимир Аникеев.

Скоро эти серые схемы должны уйти в прошлое. Масштабная реформа, которая идет прямо сейчас, позволит отследить каждую конкретную упаковку от заводского конвейера до пациента.

"С 1 июня вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов, всех без исключения, которая позволяет отследить каждую упаковку лекарственного препарата до получения конкретной больницей, конкретному пациенту и предотвратить попадание препаратов, нелегально выведенных, повторно в аптечную сеть", — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В свою очередь лечебные учреждения будут вести строгий аудит — проверять правильность и обоснованность назначений онкопрепаратов. Информация о том, что, в какой дозировке, каким врачом и кому из больных введено, будет храниться в электронной медицинской карте. Видеть это в режиме онлайн смогут и пациенты.

"Создание этой системы, мы надеемся, будет завершено в какое-то такое ближайшее время. Эта сложная, такая большая работа, которая очень интенсивно делается", — высказал свое мнение главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"В течение последних лет мы проводим системную работу по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей, прежде всего страдающих онкологическими заболеваниями", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что до задержанных врачей, то как минимум двое из них суда будут дожидаться под домашним арестом. За мошенничество в особо крупных размерах им грозит до десяти лет тюрьмы.