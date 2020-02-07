Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

Пока одни трудятся во благо здоровья людей, другие бессовестно наживаются на эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Черная-черная комната, магический кристальный шар, женщина элегантного возраста с золотыми ногтями и татуировками... Арина Ласка, как правило, занимается обычной текучкой ясновидящих — снятие порчи, привораживание жениха, программирование на богатство. Но в острый момент, когда человечество надо спасать от коронавируса, госпожа Ласка не осталась в стороне — записала экстренное сообщение:

"Биороботы, клоны, биологическая война... Геополитическая атака против всего человечества была запущена именно со стороны Китая. Здесь мы имеем вопрос, связанный с искусственным созданием вируса, который призван уничтожить, убрать часть роботов".

Вирус изобретен против биороботов, но Арина берется помогать простым смертным — ставит диагнозы по скайпу. Узнать, обошел ли тебя коронавирус, можно за десять тысяч рублей. Деньги переводят до консультации, назначение платежа просят не указывать.

История не новая — во все времена были прохиндеи, которые брались лечить любые болезни. Дабы излечить от шизофрении, в Средневековье извлекали из головы пациента "камень глупости" — делали примитивную трепанацию. Боязнь эпидемий чумы и холеры приводила к появлению шарлатанов.

"Черная смерть, чума... Конечно, страх у человечества был огромный. Шарлатаны продавали "холерные пояса", которые якобы спасали от этого заболевания. Человек надевал пояс и якобы спасался, но это не помогало, потому что холера протекает по типу кишечной инфекции", — рассказал старший научный сотрудник Военно-медицинского музея Алексей Муравьев.

Коронавирусная истерия, как впрочем и любая истерия, хорошая питательная почва для хитрого ведения бизнеса. Рекламируется, например, санитарная обработка помещений по цене в 50 рублей за квадратный метр. Услуга включает разбрызгивание специальных составов и обычное кварцевание. Есть сильное подозрение, что это самая обычная санобработка. Хотя бы не навредит, может быть заодно и тараканов выведет.

А вот неслыханные дотоле грузчики, которые водятся только в Тюмени, привиты от коронавируса. Глава агентства Антон Алексеев чистосердечно признается, что это хайп ради привлечения внимания.



Можно монетизировать само слово "коронавирус". В Перми лихо производят футболки, говорят, их хорошо раскупают. Уханьский коронавирус представлен красным шариком с рожками. Есть и обереги, в частности использующие христианские символы.

"Я слышал о ряде попыток использовать ситуацию паники и переживаний людей, чтобы получить доходы, в том числе используя квазирелигиозную мотивацию. На наш взгляд, это аморально, за этим могут стоять люди, которые далеки от церкви", — рассказал заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Продавцы явно далеки от церкви. Скорее всего, эти так называемые обереги — неликвиды, которые так и не нашли покупателя. Теперь появилась счастливая возможность продать эти жетоны.