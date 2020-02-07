7 февраля 202022:01

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год. По итогам переговоров лидеров двух государств решено, что Белоруссия будет получать его на условиях 2019 года.

Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе, поскольку у стран общий рынок, существует задача устранить противоречия. Козак отметил, что нефть будет продаваться на белорусском рынке по той же цене, что и на российском — без отличий.

В 2019 году Москва поставляла Минску газ по цене в 127 долларов за тысячу кубометров. Стоит отметить, что данная стоимость продлена только на первые два месяца 2020 года.

По словам Дмитрия Козака, правительство России будет оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в российском государстве. Заместитель главы администрации президента отметил, что Москва не может сегодня резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли, поскольку цены на сырую нефть формируются рынком, при этом административно не регулируются.

Дмитрий Козак также сообщил, что переговоры прошли в позитивном ключе. Россия и Белоруссия договорились продолжить консультации по интеграции на уровне правительств, министерств и ведомств.


В Красной Поляне завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В пятницу, 7 февраля, белорусский лидер прибыл в Сочи, чтобы встретиться с российским коллегой. Главы государств провели рабочий завтрак, сыграли в хоккей. Российская делегация прибыла с опозданием из-за погодных условий.

Сейчас

22:35

Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

21:42

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти

19:43

Гибель Хайруллина подтверждена Неверовым и Кашиным

19:15

Озвучены версии гибели депутата Госдумы

18:51

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

18:38

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

18:17

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

1 час назад
Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

2 часа назад
Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

45 минут назад
Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

2 часа назад
Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

4 часа назад
Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

1 час назад
Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

2 часа назад
Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

2 часа назад
МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

3 часа назад
"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

6 часов назад
Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

1 час назад
В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

50 минут назад
Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

5 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

8 часов назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

8 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

9 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Баскетбол. "Химки" прервали серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

Баскетбол. "Химки" прервали серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

1 час назад
Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

1 час назад
Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

1 час назад
Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

2 часа назад
ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

2 часа назад
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

2 часа назад
Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

2 часа назад
Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

3 часа назад
Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

3 часа назад
Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

3 часа назад
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

4 часа назад
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

4 часа назад
Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

4 часа назад
BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

4 часа назад
Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

4 часа назад
Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

4 часа назад
Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

4 часа назад
Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

4 часа назад
Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

5 часов назад
Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

5 часов назад
Капитан рассказал, как тонул российский траулер

Капитан рассказал, как тонул российский траулер

5 часов назад
Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

6 часов назад
Безработица в США начала расти

Безработица в США начала расти

6 часов назад
"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

6 часов назад
В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

6 часов назад
Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

6 часов назад
"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

6 часов назад
Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

7 часов назад
Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

7 часов назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

7 часов назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

8 часов назад
Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

8 часов назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

10 часов назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

12 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку