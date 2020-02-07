Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год. По итогам переговоров лидеров двух государств решено, что Белоруссия будет получать его на условиях 2019 года.

Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе, поскольку у стран общий рынок, существует задача устранить противоречия. Козак отметил, что нефть будет продаваться на белорусском рынке по той же цене, что и на российском — без отличий.

В 2019 году Москва поставляла Минску газ по цене в 127 долларов за тысячу кубометров. Стоит отметить, что данная стоимость продлена только на первые два месяца 2020 года.

По словам Дмитрия Козака, правительство России будет оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в российском государстве. Заместитель главы администрации президента отметил, что Москва не может сегодня резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли, поскольку цены на сырую нефть формируются рынком, при этом административно не регулируются.

Дмитрий Козак также сообщил, что переговоры прошли в позитивном ключе. Россия и Белоруссия договорились продолжить консультации по интеграции на уровне правительств, министерств и ведомств.



В Красной Поляне завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В пятницу, 7 февраля, белорусский лидер прибыл в Сочи, чтобы встретиться с российским коллегой. Главы государств провели рабочий завтрак, сыграли в хоккей. Российская делегация прибыла с опозданием из-за погодных условий.