7 февраля 202022:10

Баскетбол. "Химки" прервали серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

Алексей Швед (в центре)

Алексей Швед (в центре)
euroleague.net

В матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на площадке "Арены-Мытищи" обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).

У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (22 очка), Юнас Йеребко (19) и Девин Букер (13), а в составе сербской команды больше всех набрали Кевин Пунтер и Владимир Штимац – 20 и 10 очков соответственно.

"Химки" прервали серию из трех поражений в Евролиге и с 10 победами в 24 играх занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Црвена Звезда", потерпевшая 14-е поражение в турнире, расположилась строчкой выше.

В следующем матче Евролиги химчане в четверг, 20 февраля, на выезде сыграют с итальянской командой "Олимпия Милан".

Сейчас

22:35

Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

21:42

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти

19:43

Гибель Хайруллина подтверждена Неверовым и Кашиным

19:15

Озвучены версии гибели депутата Госдумы

18:51

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

18:38

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

18:17

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

1 час назад
Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

2 часа назад
Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

37 минут назад
Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

2 часа назад
Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован

4 часа назад
Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

1 час назад
Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

Дочь просто худенькая: мать довела дочь до истощения диетой "света и добра"

2 часа назад
Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

2 часа назад
МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

МИД РФ: ОЗХО превращают в инструмент реализации замыслов США и НАТО

3 часа назад
"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

"Меня унизили и оскорбили": медбрат, "признавшийся" в убийствах, записал видеообращение

5 часов назад
Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

Диагнозы по скайпу и обереги: шарлатаны монетизировали коронавирус

1 час назад
В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

42 минуты назад
Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

5 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

8 часов назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

8 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

9 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Баскетбол. "Химки" прервали серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

Баскетбол. "Химки" прервали серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

1 час назад
Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

1 час назад
Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

1 час назад
Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

2 часа назад
ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

ООН подвергла критике Испанию за "шокирующе высокий" уровень бедности среди населения

2 часа назад
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

2 часа назад
Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

2 часа назад
Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

3 часа назад
Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

3 часа назад
Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

3 часа назад
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

3 часа назад
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

4 часа назад
Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

Названы самые "опасные" бренды, которыми прикрываются интернет-мошенники

4 часа назад
BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

4 часа назад
Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

4 часа назад
Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

4 часа назад
Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

4 часа назад
Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

4 часа назад
Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

4 часа назад
Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

Он отдал свою жизнь за нас: в Китае скорбят о враче, который первым распознал коронавирус

5 часов назад
Капитан рассказал, как тонул российский траулер

Капитан рассказал, как тонул российский траулер

5 часов назад
Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

Huawei опровергла наличие шпионской закладки в чипах HiSilicon

5 часов назад
Безработица в США начала расти

Безработица в США начала расти

6 часов назад
"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

"Лучший день в моей жизни": Ида Галич родила сына

6 часов назад
В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

В правительстве недовольны сроками восстановления пострадавших от паводка территорий

6 часов назад
Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

Найден "выключатель" диабета второго типа и фиброза печени

6 часов назад
"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

"Волчица СС" и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

6 часов назад
Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

Китайские ученые назвали промежуточного носителя коронавируса

7 часов назад
Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

7 часов назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

7 часов назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

7 часов назад
Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

8 часов назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

10 часов назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

12 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку