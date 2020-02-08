Власти США используют геолокационные данные пользователей для борьбы с незаконной миграцией

Администрация президента США Дональда Трампа закупила доступ к коммерческой базе данных со сведениями о перемещениях миллионов мобильных телефонов для борьбы с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники и документы.

По данным газеты, геолокационные сведения собраны из различных приложений для смартфонов (их пользователи подтвердили разрешение на сбор соответствующей информации). Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов использует эти данные для поиска нелегальных иммигрантов и других лиц, пытающихся незаконно попасть на территорию США. По данным источников, этот метод уже приводил к арестам нарушителей.

Как уточняется, публично о подобном способе борьбы с нелегальным въездом на территорию США не сообщалось.

30 мая 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами в размере 5 процентов товары из Мексики в связи с миграционным кризисом, который возник на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, после чего введение тарифов отложили на неопределенный срок, напоминает телеканал "Россия 24". Мексика обязалась разместить свою Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южным рубежам, а также продолжать бороться с преступными группировками, которые осуществляют торговлю людьми.