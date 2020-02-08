Тело депутата Хайруллина извлекли из-под обломков вертолета

Сотрудникам МЧС спустя пять с лишним часов после крушения вертолета Bell 407 под Казанью удалось извлечь из-под обломков тело депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Очевидец снял на видео место авиакатастрофы.

Выпущенное в 2005 году воздушное судно с бортовым номером RA-01893 пропало с радаров около 16:20 пятницы, незадолго после взлета. Спасатели выдвинулись на место, где последний раз экипаж выходил на связь, а нашли винтокрылую машину примерно через полтора часа в шести километрах от Лаишева — она упала на лед Камы и развалилась на части.

Помощник депутата и пилот получили тяжелые травмы, но выжили, а вот Хайруллин скончался еще до прибытия сотрудников МЧС. Его тело зажало в салоне, освободить его удалось только спустя пять с лишним часов. На кадрах с места видно, как погибшего везут на санях к разбитому рядом штабу.

Среди предварительных причин крушения называют неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность. Вертолет принадлежал основанной Хайруллиным компании. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека.

Хайруллин на протяжении последних 16 лет работал в Госдуме, был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Входил в сотню богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Ему было 49 лет. Церемония прощания пройдет в субботу в Казани.