Конькобежец Юсков выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари

Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем забега на 1500 метров на этапе Кубка мира в канадском городе Калгари. Трехкратный чемпион мира преодолел дистанцию за одну минуту 43,234 секунды.

Второе место занял китаец Чжунъянь Нин (+0,02 секунды), замкнул тройку лидеров американский спортсмен Джой Мантиа (+0,50). Еще один россиянин Сергей Трофимов (+1,24) стал пятым, а Даниил Беляев (+2,70) – 19-м.

Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место в забеге на 1000 метров, ее соотечественница Екатерина Шихова стала третьей, а первенствовала японка Нао Кодайра. В забеге на 3000 метров бронзу взяла российская спортсменка Наталья Воронина.