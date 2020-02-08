В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

В городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана, США) не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино. Такие данные сообщает телеканал WVUE.

Как уточняется, речь идет о вспышке норовируса в казино L'Auberge.

По словам руководителя министерства здравоохранения штата Лейси Кавано, вирус очень заразен. В настоящее время не имеет значения, как все началось, так как сейчас идет распространение вируса внутри общества.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую называют желудочным или кишечным гриппом, напоминает РИА Новости.