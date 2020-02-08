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Коронавирус 10 минут назад

8 февраля 202010:01 Алена Пивкина

Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

В Китае возросло число заразившихся коронавирусом — их уже свыше 34 тысяч. Скончались более 720 человек. А на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии выявили три новых случая заражения. Какие меры принимают во всем мире, и что говорят во Всемирной организации здравоохранения?

Каждый случай выздоровления после заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае сейчас — повод для праздника. Тех, кого выписывают из больницы, встречают с цветами и поздравлениями. Счастливчиков уже более двух тысяч, но и число заразившихся неуклонно растет. Их уже свыше 34 тысяч, и примерно 190 тысяч человек — на карантине.

Выехать из страны сейчас тоже непросто. Ряд стран закрывает свои границы для тех, кто побывал в Китае. Например, в Сингапуре ужесточили правила въезда для тех иностранцев, кто едет к ним из Поднебесной. А одна из американских туркомпаний запретила гражданам Китая путешествовать на своих круизных лайнерах. При этом Вашингтон пообещал Пекину финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.

"По поручению госсекретаря я рад объявить, что правительство Соединенных Штатов готово потратить до 100 миллионов долларов на оказание помощи Китаю и другим странам, а также Всемирной организации здравоохранения для борьбы и сдерживания нового коронавируса", — заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

В ловушке оказались пассажиры уже как минимум четырех круизных лайнеров. Один из них со звучным названием "Гимн морей" задержан в порту Бейон в штате Нью-Джерси. Судно World Dream — на карантине в Гонконге. В японских территориальных водах стоит на якоре лайнер Westerdam.

А на судне Diamond Princess, тоже у берегов Японии, выявили три новых случая заражения. Таким образом, инфицированы уже 64 пассажира. Россиян среди них нет. Всего на борту лайнера — около четырех тысяч человек из 50 стран. Пассажирам запрещено покидать каюты. Их дальнейшую судьбу уже обсудили на заседании комитета ВОЗ.

"Мы вместе с японскими властями рассматриваем вопрос о том, что мы можем сделать для пациентов. Потому что сейчас, как только выявляется новый случай заболевания, карантин продлевается. Нужно найти способ разорвать этот порочный круг и организовать процесс так, чтобы мы могли вывести людей с корабля", — заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Ученые нескольких стран сейчас заняты разработкой вакцины. Случаи заражения подтвердили более чем в 20 государствах — в частности, в Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Германии, США, Франции, Канаде. Повсеместно растет спрос на защитные маски и средства дезинфекции. ВОЗ призывает продавцов не завышать цены и не допускать спекуляции.

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