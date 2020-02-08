8 февраля 202010:22

"Бостон", "Калгари", "Эдмонтон" и "Флорида" встали в очередь за Ковальчуком

sportbox.ru

Сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги проявили интерес к российскому нападающему "Монреаль Канадиенс" Илье Ковальчуку. Речь идет о "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз", "Флорида Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз".

По информации Sportsnet, если "Монреаль" не попадет в плей-офф Кубка Стэнли, 36-летний хоккеист может быть обменян в один из этих клубов. Больше всех в Ковальчуке заинтересован "Бостон Брюинз".

Напомним, что Ковальчук в 14 встречах нынешнего сезона НХЛ забросил за "Канадиенс" пять шайб и отдал шесть результативных передач.

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