В китайском Ухане умерли американка и японец

В китайском Ухане скончался от коронавируса 2019-nCoV гражданин США. По имеющимся данным, это первая смерть от коронавируса нового типа среди американцев.

О пациенте, умершем в больнице Цзиньиньтань в Ухане известно немного: фактически только возраст — около 60 лет, пишет The New York Times. По словам двух источников газеты, знакомых с ситуацией, это женщина, болезнь у которой протекала тяжело за счет сопутствующих заболеваний.

Посольство США в Пекине выразило соболезнования семье по поводу их потери, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Также в больнице в Ухане скончался гражданин Японии — мужчина, которому было за 60. Японский МИД назвал причиной его смерти вирусную пневмонию, хотя врачи также подозревали у него коронавирус. На момент смерти пациента этот диагноз подтвержден не был.

Тем временем семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Таиланде. Общее число зараженных в этой стране с начала эпидемии коронавируса в Китае достигло 32 человек, передает РИА Новости. Из них девять человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Трое из семи новых пациентов – граждане Таиланда, остальные четверо – граждане КНР.

В Объединенных Арабских Эмиратах — единственной пока стране Персидского залива, куда добрался новый коронавирус, — возросло до семи человек. Заболевание выявили у двух граждан Китая и Филиппин.

Все граждане России, эвакуированные ранее из Китая в санаторий под Тюменью, чувствуют себя хорошо, ночь прошла спокойно, температура у них не поднималась. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Пока нет граждан России и среди заболевших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося у берегов Японии. Всего на борту лайнера находятся около четырех тысяч человек из 50 стран. Инфицированы уже 64 человека. Пассажирам запрещено покидать каюты.