Винник начал выходить из 40-дневной голодовки

Посольство России во Франции в субботу сообщило о том, что россиянин Александр Винник, обвиняемый в незаконном создании биржи критовалют, выходит из голодовки. Винник отказывался принимать пищу 40 дней. Россиянина на время голодовки пометили в тюремный блок госпиталя Питье-Сальпетриер, пишет РИА Новости.

"Он чувствует себя нормально, его регулярно навещают дипломаты", — рассказал посол России Алексей Мешков.

Винник, по словам посла, оценивает условия содержания как "корректные" — ему разрешены звонки семье и адвокату, а также просмотр французского телевидения.

23 января Винника экстрадировали в Париж из Греции, где он был арестован летом 2017 года по запросу США. Американская юстиция подозревает россиянина в отмывании миллиардов долларов. Во Франции Винника обвинили в вымогательстве, взломе электронной почты и отмывании незаконно полученных средств.

Россия также потребовала от Греции выдачи Винника. Сам Винник отрицает обвинения и выразил желание предстать перед судом в России.