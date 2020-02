Американские баскетболисты жестоко избили своего тренера

Полиция Ньюарка расследует инцидент, который произошел 4 февраля на одной из улиц американского города. Тренер местной баскетбольной команды подвергся нападению со стороны своих же подопечных и был жестоко избит.

По информации TMZ, после выездной игры баскетболисты решили выплеснуть злобу на собственного наставника. Жестокое избиение произошло прямо перед школой.

