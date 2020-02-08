"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

История об анестезиологе, который отключал ветеранов в госпитале в Кировской области от аппарата ИВЛ – фейк, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Во-первых, герой истории не врач, а медбрат, во-вторых, его проверили на детекторе лжи и все обвинения отвергли, подтвердил чиновник. Но, к сожалению, все произошло как в известной присказке – ложечки нашли, а осадочек остался. Репутации медиков был нанесен серьезный ущерб. То есть при недостатке медиков, жалобах на качество медицинской помощи, сформировалось еще и негативное информационное поле, подытожил Мурашко, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщали, что мужчина, назвавшийся врачом, заявил, что убивает пациентов, отключая их от ИВЛ, на его счету уже 10 трупов. По бейджу пользователи выяснили его имя и место работы.

В минздраве Кировской области провели проверку. Герой публикации действительно в штате, но никаких смертей зафиксировано не было. К проверке подключился Следком.