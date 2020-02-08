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Аварии и ДТП 27 минут назад

8 февраля 202013:36

Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

ВКонтакте/chp_nn

Опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент фатальной аварии, произошедшей вечером в минувший четверг, 6 февраля, на территории Нижегородской области.

 

На записи видно, как водитель автомобиля Skoda не справился с управлением после перестроения. Легковушку занесло и развернуло боком, а затем она врезалась в эвакуатор, стоявший на обочине.

Как говорилось в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС РФ, в результате инцидента на трассе М-7 "Волга" в районе города Дзержинска погибли три человека, находившихся в салоне легковой машины. Их выживший спутник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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