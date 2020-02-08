8 февраля 202014:48

Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

facebook.com/ballake.sissoko.official.fan.page

Известный африканский музыкант из Мали Баллаке Сиссоко остался без уникального инструмента – коры (африканской арфы). Арфу, сделанную на заказ, разломали американские таможенники при досмотре в аэропорту, сообщил музыкант на своей странице в "Фейсбуке".

4 февраля музыкант, записавший почти десяток дисков, направлялся в Париж из двухнедельного турне по Америке. 21-струнную арфу, изготовленную из тыквы калебаса и розового дерева, пришлось сдать в багаж. Однако по прилете Сиссоко получил вместо инструмента только несколько обломков и пучок оборванных струн. Ремонту инструмент не подлежит.

"У меня просто не было слов", – описывает свои эмоции музыкант.

При этом Американское агентство транспортной безопасности прислало музыканту лишь короткую записку с краткими извинениями «за неудобства, которые могла вызвать проверка багажа».

"В Мали джихадисты угрожают уничтожить музыкальные инструменты, вырезать языки у певцов и хотят заставить замолчать великое музыкальное наследие Мали. И все же, по иронии судьбы, именно таможне США по-своему удалось это сделать", – пишет Сиссоко и обвиняет американских таможенников в расизме, утверждая, что с белым музыкантами такого инцидента, скорее всего, не случилось бы.

Утраченный инструмент создал известный специалист Джулиан Купер, по своему звучанию она считалась одной из лучших среди существующих африканских арф. На коре обычно играют бродячие менестрели и народные сказители. В последние годы они подвергаются гонениям со стороны исламистов.

Сейчас

16:19

В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

15:05

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

15:05

Массовые беспорядки в Казахстане: за медпомощью обратились 127 человек

14:21

Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

13:20

Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан

13:11

"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

11:33

Генконсульство РФ уточнило данные по инциденту в Казахстане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Двенадцать убитых: военный расстрелял людей на улице города в Таиланде

Двенадцать убитых: военный расстрелял людей на улице города в Таиланде

34 минуты назад
Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

1 час назад
Побоище в Казахстане: провокаторы упирали на межэтнический фактор

Побоище в Казахстане: провокаторы упирали на межэтнический фактор

29 минут назад
Умер легендарный нобелевский лауреат, изучавший рак

Умер легендарный нобелевский лауреат, изучавший рак

32 минуты назад
Медведев рассказал о погибшем депутате Хайруллине

Медведев рассказал о погибшем депутате Хайруллине

2 часа назад
"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

2 часа назад
Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан

Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан

2 часа назад
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

2 часа назад
Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

3 часа назад
Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

50 минут назад
Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

6 часов назад
Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

1 час назад
Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

1 час назад
"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

16 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

07.02.2020 14:59
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

Биатлонистка Кайшева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

48 минут назад
"Партизан" лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у "Спартака" после первого тайма

"Партизан" лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у "Спартака" после первого тайма

1 час назад
Две туристки пострадали на горнолыжном курорте в Шерегеше

Две туристки пострадали на горнолыжном курорте в Шерегеше

1 час назад
Зидан против Бэйла: француз недоволен работой валлийца на тренировках

Зидан против Бэйла: француз недоволен работой валлийца на тренировках

1 час назад
В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

2 часа назад
Иран намерен укрепить армию

Иран намерен укрепить армию

2 часа назад
Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

2 часа назад
Американские баскетболисты жестоко избили своего тренера

Американские баскетболисты жестоко избили своего тренера

3 часа назад
Легковушка сбила пенсионерку после ДТП в Волгограде. Видео

Легковушка сбила пенсионерку после ДТП в Волгограде. Видео

3 часа назад
Президент "Баварии" Хайнер: Роналду слишком стар для нас

Президент "Баварии" Хайнер: Роналду слишком стар для нас

3 часа назад
Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

3 часа назад
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

4 часа назад
Подкараулили и напали: одноклассники избили 10-летнюю девочку

Подкараулили и напали: одноклассники избили 10-летнюю девочку

4 часа назад
Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

4 часа назад
Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

5 часов назад
Форвард "Далласа" Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

Форвард "Далласа" Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

5 часов назад
Экс-депутат Рады рассказал, как власти обманывают украинцев

Экс-депутат Рады рассказал, как власти обманывают украинцев

5 часов назад
Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

5 часов назад
"Бостон", "Калгари", "Эдмонтон" и "Флорида" встали в очередь за Ковальчуком

"Бостон", "Калгари", "Эдмонтон" и "Флорида" встали в очередь за Ковальчуком

5 часов назад
Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

7 часов назад
Максим Буров взял золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу

Максим Буров взял золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу

7 часов назад
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

7 часов назад
Натовский генерал встревожен "российской и китайской космической угрозой"

Натовский генерал встревожен "российской и китайской космической угрозой"

8 часов назад
Дебаты в США: демократы согласились, что их общая цель - одолеть Трампа

Дебаты в США: демократы согласились, что их общая цель - одолеть Трампа

9 часов назад
Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

9 часов назад
Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

12 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

07.02.2020 14:15
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку