Трамп лично разбирается с участниками импичмента

Пшиком обернулся затеянный демократами импичмент республиканца Трампа. При этом на первых праймериз в штате Айова, где демократы стали выбирать себе кандидата в президенты, бывший обамовский вице-президент Байден стал лишь четвертым, а первыми пришли кандидат в кандидаты Бутиджич и, как его называют в Штатах, "социалист" Сандерс. Оба, по всем замерам, Трампу не конкуренты. Так что, готовимся еще к четырем годам прикладного американского эгоизма? Трамп своих противников троллит тем, что будет и еще срок, и еще. А действительно, кто может перебить трампизм?

И Бутиджич, и Сандерс заняли места по краям. В центр сцены поставили фаворита партийной верхушки Джо Байдена. В Айове он пришел четвертым и атакует всех сразу.

"Президент хочет навесить ярлык на каждого кандидата. Берни, не я сам называет себя социал-демократом. Думаю, это тот ярлык, которым президент охотно воспользуется", — сказал Джо Байден, кандидат на пост президента СГА от Демократической партии.

Для хозяина Белого дома он едва ли не идеальный соперник, которого легче всего положить на лопатки.

"Президент Трамп считает, что ярлык социалиста не сработает. Социализм уничтожил нации, и он не позволит социализму уничтожить систему здравоохранения Америки. Эти нападки продолжатся, если вы станете кандидатом. Почему демократам не стоит беспокоиться? Потому что Трамп все время врет", — заявил Берни Сандерс, кандидат на пост президента США от Демократической партии.

На такое Трамп любит отвечать цифрами. Ответил и в Северной Каролине на встрече с чернокожими избирателями. "Экономический ренессанс" — так называет он происходящее в Америке. Над демократам же, для которых сбой в системе подсчета в Айове стал настоящей катастрофой, Трамп открыто издевается.

"Я думаю, что они должны снова винить Россию. Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?" – написал Трамп в своем Twitter.

Несколькими постами выше в Twitter Трампа выложен видео. Ролик называется "Мощные истории американцев, которые Нэнси Пелоси разорвала на клочки". Трамп в тексте доклада, который уничтожила спикер нижней палаты, говорил и об американских военных, и о рекордно низкой безработице.

"Прежде всего это официальные документы, нельзя с ними так поступать. То, что она сделала, незаконно. Многие из тех, кто видел, не могли в это поверить. Я считаю, это ужасно, это неуважение по отношению к нижней палате и стране", — заявил Трамп.

Республиканцы уже подали на Пелоси жалобу. С другими активными участниками импичмента из числа чиновников Трамп разбирается лично. Из Белого дома с вещами накануне вывели сотрудника Совета по национальной безопасности США родившегося на Украине подполковника Александра Виндмана. А за одно и его брата-близнеца Евгения. Лишился работы и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. Он и Виндман свидетельствовали против Трампа.

Отставку последнего тут же использовал на дебатах Байден. Он предложил аудитории поприветствовать выкинутого из администрации подполковника, но не поднялась лишь половина зала. От импичмента устали даже избиратели-демократы, а ничего нового их кандидаты предложить взамен пока не могут.