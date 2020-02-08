Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноты протеста в связи с ситуацией вокруг россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции в конце января. В этих документах российская дипмиссия требует соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать российских дипломатов на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче Александра Винника России.

Сотрудники посольства РФ также передали в министерство юстиции Франции запрос российской Генпрокуратуры о проведении следственных действий по уголовному делу, которое заведено в отношении Винника в России. Собранные материалы Генпрокуратура просит прислать ей. Кроме того, она просит разрешить прокурорским работникам присутствовать при проведении процессуальных действий по этому делу во Франции, пишет РИА Новости.

Сейчас французский следственный судья по делу Винника не дает разрешения российскому дипломату присутствовать при проведении допросов обвиняемого, ссылаясь на тайну следствия.

Со своей стороны, защита Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Как сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов, собрано очень много документов, из которых следует, что экстрадиция россиянина состоялась еще до вынесения решения Высшего административного суда (Госсовета) Греции. Суд Парижа должен рассмотреть апелляцию в течение десяти дней.

Кроме того, адвокаты Винника обратились в ООН с жалобой на нарушение прав российского гражданина со стороны юстиции европейских стран. По мнению Мусатова, факт экстрадиции Винника до вынесения решения Госсоветом Греции "будет очень веским доводом для ООН", добавляет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника России. Он находится во Франции с 23 января; в ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Сам Винник, обвиняемый в незаконном создании биржи критовалют, отказывался принимать пищу 40 дней, сейчас он выходит из голодовки.