Массовые беспорядки в Казахстане: за медпомощью обратились 127 человек

В результате массовых беспорядков в граничащем с Киргизией Кордайском районе на юге Казахстана обратились за медицинской помощью 127 человек. После осмотра 84 человека были отпущены домой, 12 человек — госпитализированы, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. Пять пациентов были доставлены санитарной авиацией в Алма-Ату, еще один пациент — в больницу в городе Тараз.

В селе Кордай пострадавших посетил в больнице заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, возглавляющий прибывшую в Кордайский район правительственную комиссию. Он пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки. Всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Накануне в селе Масанчи Кордайского района, находящегося на границе с Киргизией, произошла массовая драка. Беспорядки перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр. В результате погибли восемь человек и 40 были ранены. По данным МВД Казахстана, задержаны 47 человек.

По данному факту ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса Казахстана.

Накануне с заявлением в связи с событиями Кордайском районе выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал казахстанцев сохранять единство страны и не позволить отдельным лицам его нарушить.

Токаев также поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе. Комитету национальной безопасности и Генпрокуратуре Казахстана поручено привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.

Тем временем, по данным Минздрава Киргизии, в Токмакскую территориальную больницу в этой республике после беспорядков в Кордайском районе Казахстана обратились за помощью 18 человек — 17 казахстанцев и один киргизстанец. Десять пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, передает РИА Новости. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое. Остальным восьми пострадавшим оказали врачебную помощь и отправили их на амбулаторное лечение.