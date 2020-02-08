Умер легендарный нобелевский лауреат, изучавший рак

Лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн скончался в возрасте 97 лет в Нэшвилле (Теннесси, США).

Американский биохимик из Вандербильта был награжден за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора

Ученый скончался в окружении любящей семьи, передает РИА Новости.

Коэн родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских эмигрантов из России. Окончил Бруклинский колледж, специализацйия – химия и биология. Защитил докторскую по биохимии в 1948 году.

В 1986 году получил Нобелевскую премию вместе с Ритой Леви-Монтальчини. Их исследование расширили научное понимание рака, деменции и способствовали разработке новых лекарственных препаратов.