8 февраля 202017:09

Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани

tatarstan24.tv

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе. "Российская газета" сообщает, что церемония прощания прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин, члены правительства республики, коллеги погибшего по Госдуме и все, кто захотел проститься с известным политиком.

Корреспондент ТАСС цитирует слова Фарида Мухаметшин на церемонии прощания: "Это был активный, энергичный, целеустремленный, позитивный человек, умел глубоко погружаться в проблемы, доходить до сути, принимать самые верные решения".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников назвал Хайруллина профессионалом, знающим сельское хозяйство, создавшим одно из уникальных предприятий в России. А также передал соболезнования от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

После мусульманской погребальной молитвы тело покойного доставили на мусульманское кладбище поселка Мирный. Депутата похоронили рядом с матерью.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина, сообщается на сайте правительства РФ. В нем говорится, что Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, а его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной думе.

Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. В 1991 году окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института им. М. Горького. Имел степень доктора экономических наук. В студенческие годы вместе с братом Илшатом начал заниматься предпринимательской деятельностью, основав торговое предприятие "Эдельвейс" Был основателем, совладельцем 16 заводов, 160 предприятий. С 2003 года четыре созыва подряд избирался депутатом в Госдуму.

Разбившийся вертолет, в котором находился депутат, был обнаружен вечером 7 февраля вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП, ему было 49 лет.

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