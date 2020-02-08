Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная Чехии встречалась с командой Финляндии. Чешские хоккеисты в Стокгольме оказались сильнее соперника со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Роман Горак (4-я минута), Томаш Зогорна (40-я) и Гинек Зогорна (59-я). У проигравших единственная шайба оказалась на счету Ере Карьялайнен (10-я).

Чехи и финны набрали по 3 очка после двух встреч. 8 февраля чуть позже на лед выйдут сборные России и Швеции. Их игра начнется в 18:15 по московскому времени.