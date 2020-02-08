Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.

Так, в госпиталях, поликлиниках и медицинских подразделениях воинских частей сделан запас лекарств, в том числе противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и аппаратуры, а также специальных средств для транспортировки инфекционных больных.

Специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны разработали методические указания о том, как проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в войсках. Военные медики наладили взаимодействие с органами Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам профилактики и лечения вирусных заболеваний.

Для медперсонала госпиталей и больниц разработан алгоритм действий в том случае, если к ним привезли инфекционного больного. Кроме того, врачи, фельдшеры и медсестры проходят тренировки по диагностике и лечению, проведению дезинфекции и соблюдению противоэпидемического режима в медицинских организациях. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны круглосуточно ведут мониторинг эпидемиологической обстановки.

Созданы специальные "подвижные санитарно-эпидемиологические группы", куда входят врачи-эпидемиологи и военные вирусологи, которые готовы оперативно оказать помощь больному человеку и провести профилактические мероприятия.

Всем российским военнослужащим для поддержания иммунитета организовано разнообразное питание с дополнительными витаминами. Специалисты проводят в войсках разъяснительную работу по вопросам предупреждения инфекционных заболеваний, пишет "Интерфакс".

Дополнительные меры по укреплению здоровья военнослужащих приняты также на Северном флоте. Так, в сентябре-ноябре прошлого года морякам сделали прививки от гриппа и пневмонии: их получили около 85 процентов личного состава флота, в том числе 97 процентов служащих по призыву. Всех военных моряков три раза в день осматривают медики, измеряют им температуру. Если она оказывается повышенной, военнослужащего отправляют в стационар. Медслужбы Северного флота следят за личной гигиеной военнослужащих, а также состоянием жилых помещений.

На Балтийском флоте готовы в случае необходимости быстро развернуть нештатные изоляторы, все помещения регулярно проветривают, там установлены ионизаторы, которые очищают и дезодорируют воздух. Военнослужащим дают витамины и препараты для профилактики вирусных инфекций. В конце прошлого года прививки от гриппа получили около трех тысяч новобранцев-срочников.

На этой неделе два Ил-76 Минобороны РФ вывезли из китайского Уханя, очага эпидемии, 144 человека из России и ряда других стран СНГ. После этого экипажи, медики и самолеты прошли специальную обработку.