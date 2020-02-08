На лице — улыбка: подробности массового убийства в Таиланде

ЧП в Таиланде. По последним данным, уже 20 погибли в результате стрельбы на поражение, которую в этом туристическом раю устроил капрал королевской армии. Все ждут, что скажет ему его мать, которая отправилась к торговому центру, где ее сын удерживает заложников.

Первые выстрелы возле торгового центра раздались около семи вечера по местному времени. Человек в темной одежде расстреливает случайных прохожих и покупателей. Те, кто это видят, в панике прячутся за столбами или бегут. Автомобилисты пытаются понять, что происходит, но тоже сразу уезжают подальше.

В первые же минуты жертв — больше десятка. Тела погибших и раненые лежат прямо на улице, медикам приходится работать под обстрелом. Один из них пострадал.

Самый центр города Корат, что расположен в двух сотнях километров от Бангкока. В торговый центр 32-летний капрал Чакрапант Томма приехал на военном внедорожнике. Перед этим на военной базе Суратхампитхак он убил своего командира, сослуживца и 63-летнюю женщину.

В почти опустевшем ТЦ на кадрах камер слежения видно, как он спокойно ходит по коридорам с армейским автоматом. Стрелок блокирует как минимум 16 человек. В это время на его теперь уже закрытой странице в Fаcebook появляется видео, где он говорит, что "утомился и не может пошевелить пальцем".

Вменяемым не выглядит. На лице — улыбка или, скорее, нервный спазм. Через два часа торговый центр оцеплен, погибших уже 17, больше 20 человек ранены. Россиян, по последним данным, среди них нет. Министр здравоохранения страны призывает больницы быть готовыми, а граждан — сдавать кровь.

По данным местных СМИ, преступник мог похитить из воинской части около 700 патронов. Его называют профессиональным стрелком — даже брал призы на соревнованиях.

Мотивы террориста пока неизвестны. Одна из последних записей в его Facebook касалась коррупции в армии. На месте продолжает работать спецназ.