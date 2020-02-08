Тема:

Массовое убийство в Таиланде 15 минут назад

8 февраля 202020:42 Алексей Конопко

На лице — улыбка: подробности массового убийства в Таиланде

На лице — улыбка: подробности массового убийства в Таиланде

ЧП в Таиланде.  По последним данным, уже 20 погибли в результате стрельбы на поражение, которую в этом туристическом раю устроил капрал королевской армии. Все ждут, что скажет ему его мать, которая отправилась к торговому центру, где ее сын удерживает заложников.

Первые выстрелы возле торгового центра раздались около семи вечера по местному времени. Человек в темной одежде расстреливает случайных прохожих и покупателей. Те, кто это видят, в панике прячутся за столбами или бегут. Автомобилисты пытаются понять, что происходит, но тоже сразу уезжают подальше.

В первые же минуты жертв — больше десятка. Тела погибших и раненые лежат прямо на улице, медикам приходится работать под обстрелом. Один из них пострадал.

Самый центр города Корат, что расположен в двух сотнях километров от Бангкока. В торговый центр 32-летний капрал Чакрапант Томма приехал на военном внедорожнике. Перед этим на военной базе Суратхампитхак он убил своего командира, сослуживца и 63-летнюю женщину.

В почти опустевшем ТЦ на кадрах камер слежения видно, как он спокойно ходит по коридорам с армейским автоматом. Стрелок блокирует как минимум 16 человек. В это время на его теперь уже закрытой странице в Fаcebook появляется видео, где он говорит, что "утомился и не может пошевелить пальцем".

Вменяемым не выглядит. На лице — улыбка или, скорее, нервный спазм. Через два часа торговый центр оцеплен, погибших уже 17, больше 20 человек ранены. Россиян, по последним данным, среди них нет. Министр здравоохранения страны призывает больницы быть готовыми, а граждан — сдавать кровь.

По данным местных СМИ, преступник мог похитить из воинской части около 700 патронов. Его называют профессиональным стрелком — даже брал призы на соревнованиях.

Мотивы террориста пока неизвестны. Одна из последних записей в его Facebook касалась коррупции в армии. На месте продолжает работать спецназ.

Ранее по теме

Сейчас

20:47

Спецназ занял первый этаж ТЦ, захваченного солдатом-убийцей

20:19

Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

19:22

Военные вошли в торговый центр, где засел "спокойный и вежливый" убийца

18:26

Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

17:58

Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

16:54

ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

16:19

В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На лице — улыбка: подробности массового убийства в Таиланде

На лице — улыбка: подробности массового убийства в Таиланде

14 минут назад
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

17 минут назад
Доктор Мясников призвал не надеяться на вакцину от коронавируса

Доктор Мясников призвал не надеяться на вакцину от коронавируса

1 час назад
Шорт-трек. Россияне досрочно выиграли зачет Кубка мира в смешанной эстафете

Шорт-трек. Россияне досрочно выиграли зачет Кубка мира в смешанной эстафете

1 час назад
Трамп пожаловался, что Видман "некорректно" сливал содержание его "идеальных" звонков

Трамп пожаловался, что Видман "некорректно" сливал содержание его "идеальных" звонков

1 час назад
Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией

Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией

6 минут назад
Самому младшему был год: шестеро детей погибли в огне вместе с матерью

Самому младшему был год: шестеро детей погибли в огне вместе с матерью

22 минуты назад
Румынские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с Россией

Румынские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с Россией

1 час назад
Американские власти хотят больше тратить на противодействие России и Китаю

Американские власти хотят больше тратить на противодействие России и Китаю

1 час назад
Мужчина годами насиловал падчерицу, а потом "заинтересовался" 8-летней дочкой

Мужчина годами насиловал падчерицу, а потом "заинтересовался" 8-летней дочкой

2 часа назад
Ребенок умер в утробе звезды "Сумерек"

Ребенок умер в утробе звезды "Сумерек"

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": гарантированное хорошее настроение

"Ну-ка, все вместе!": гарантированное хорошее настроение

1 минута назад
"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

20 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли Словакии на товарищеском турнире

Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли Словакии на товарищеском турнире

31 минута назад
Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

36 минут назад
Папу Франциска пригласили на Украину

Папу Франциска пригласили на Украину

52 минуты назад
Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

1 час назад
Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

1 час назад
Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

2 часа назад
Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

2 часа назад
Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

2 часа назад
Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

2 часа назад
В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

3 часа назад
Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

3 часа назад
Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

3 часа назад
Заявление натовского генерала назвали байкой и истерией

Заявление натовского генерала назвали байкой и истерией

3 часа назад
Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани

Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани

3 часа назад
Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

5 часов назад
Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

5 часов назад
Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

6 часов назад
"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

7 часов назад
Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

8 часов назад
Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

9 часов назад
Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

9 часов назад
Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

11 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

07.02.2020 14:15
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку