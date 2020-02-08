Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

В шведском Фалуне завершились спринтерские соревнования у мужчин на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов финишировал с третьим результатом дня, отстав от лидера на 0,92 секунды.

Золото спринта завоевал норвежец Пол Голберг, пробежавший дистанцию за 2 минуты 51,83 секунды​​​. Вторым стал еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес (+0,52 секунды).

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне завершится 9 февраля.