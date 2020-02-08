8 февраля 202018:22

Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

instagram.com

В шведском Фалуне завершились спринтерские соревнования у мужчин на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов финишировал с третьим результатом дня, отстав от лидера на 0,92 секунды.

Золото спринта завоевал норвежец Пол Голберг, пробежавший дистанцию за 2 минуты 51,83 секунды​​​. Вторым стал еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес (+0,52 секунды).

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне завершится 9 февраля.

Сейчас

19:22

Военные вошли в торговый центр, где засел "спокойный и вежливый" убийца

18:26

Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

17:58

Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

16:54

ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

16:19

В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

16:18

Военный, устроивший бойню в Таиланде, записал видео в Facebook

15:05

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

40 минут назад
2019-nCoV выявлен более чем в двадцати государствах

2019-nCoV выявлен более чем в двадцати государствах

1 час назад
Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

1 час назад
Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани

Гибель депутата Госдумы: Айрата Хайруллина похоронили в Казани

2 часа назад
Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

Ульяновский губернатор отреагировал на сообщения о взрыве атомного реактора

1 час назад
"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

"Убийцу ветеранов" проверили на детекторе лжи

5 часов назад
Заявление натовского генерала назвали байкой и истерией

Заявление натовского генерала назвали байкой и истерией

2 часа назад
Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

4 часа назад
Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

6 часов назад
Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН

3 часа назад
Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

9 часов назад
Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

4 часа назад
Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

4 часа назад
"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

"Абсолютное предсказание": названы главные претенденты на "Оскар-2020"

19 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

07.02.2020 14:59
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
Американские власти хотят больше тратить на противодействие России и Китаю

Американские власти хотят больше тратить на противодействие России и Китаю

6 минут назад
Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

21 минута назад
Мужчина годами насиловал падчерицу, а потом "заинтересовался" 8-летней дочкой

Мужчина годами насиловал падчерицу, а потом "заинтересовался" 8-летней дочкой

49 минут назад
Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

Большунов занял третье место на этапе Кубка мира в Швеции

1 час назад
Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

1 час назад
Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Лыжи. Непряева взяла серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

1 час назад
В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

В Шанхае запретили появляться в общественных местах без масок

1 час назад
Кубок Федерации. Российские теннисистки вышли вперед в матче с румынками

Кубок Федерации. Российские теннисистки вышли вперед в матче с румынками

1 час назад
Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

Шеф евродипломатии призвал ЕС меняться

1 час назад
Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

2 часа назад
Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

2 часа назад
В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

2 часа назад
Футболист Тарасов подписал контракт с "Рубином"

Футболист Тарасов подписал контракт с "Рубином"

3 часа назад
Зеленский рассмешил Папу Франциска

Зеленский рассмешил Папу Франциска

3 часа назад
В квартире единоросса нашли казино с рулеткой и игровыми автоматами

В квартире единоросса нашли казино с рулеткой и игровыми автоматами

3 часа назад
Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

7 часов назад
Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

7 часов назад
Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

Обзор HP Envy 32: моноблок "на все деньги"

8 часов назад
Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

Навстречу "Мечте": за кулисами строительства крупнейшего тематического парка аттракционов в Европе

10 часов назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

07.02.2020 14:15
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку