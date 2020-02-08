"Лидеры России": в финал попадет лишь каждый третий

Очередной коллективный портрет новых лиц, претендующих на то, чтобы стать управленцами в России на новом витке, чаще всего молодых мужчин и женщин, участвующих во Всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". 8 февраля — полуфиналы в Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Леонид Белов всего в жизни добился сам. Бывший военный. После службы на Северном флоте получил пять высших образований, научился летать на самолете и создал с нуля бизнес по производству опалубки, без которой невозможно современное монолитное строительство.

"Я уже в третий раз участвую в "Лидерах России". В прошлом году был в полуфинале, а в этом году цель – победа", — сказал Леонид Белов генеральный директор производства опалубочных систем.

Конкурс "Лидеры России" – это словно еще одна непокоренная высота. Леонид Белов — один из сотен тысяч участников, тех кто, кажется, достиг всего, но не знает, куда двигаться дальше.

"Участники понимают, что процедура прозрачная, честная, что она дает реальные возможности реализовать свой потенциал. И вот это — самое важное", — отметил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурсе почти треть участниц — женщины. Впервые участвуют иностранцы. Ивона Павлак приехала из Польши. В Варшаве развивает IT-бизнес. В Петербурге набирается опыта.

Чтобы попасть в полуфинал, участникам предстояло пройти целую серию тестов, показать математические способности, силу логического мышления и управленческие навыки. Сейчас у них идет игра на выбывание — в финал попадет только каждый третий.

Потомственный врач Евгений Попов в тренажерном зале выкладывается так же, как в операционной, — на пределе возможностей. Онколог по специальности, главный врач диагностического центра, он когда-то начинал карьеру как военный медик. Служил на Балтийском флоте. Понимает, что значит надеяться только на свои силы.

"Кристально четкое осознание, что надеяться нужно только на свою голову, на свое умение, на свой опыт. Никто не поможет. Вот это доля корабельного врача", — отметил Попов.

Направление "Здравоохранение" — нововведение третьего сезона. Но пока самой популярной специализацией остаются "Финансы и технологии" — здесь больше пятидесяти тысяч заявок.

Создавать самолеты-амфибии — такой была детская мечта Андрея Титова. В его семье три поколения связаны с авиастроением. Но для карьерного роста молодому специалисту нужны лидерские качества.

Прохождение в суперфинал — это миллион рублей на образование и помощь известного наставника. Но в первую очередь у "лидеров" есть возможность учиться среди равных себе. Бесценный кадровый резерв.