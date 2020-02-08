Американские власти хотят больше тратить на противодействие России и Китаю

Издание Politico опубликовало статью о планах Белого дома нарастить усилия в противостоянии с Россией и Китаем. Как сказано в публикации, администрация Дональда Трампа потребует у Конгресса одобрения на выделение дополнительных средств на эти цели. Следующий финансовый год начнется в США с 1 октября, пишет ТАСС.

Президент Дональд Трамп ранее рассказал о своих планах уменьшить присутствие США на Ближнем Востоке, что позволит освободившиеся финансы направить на противодействие РФ и КНР. Трамп действует в рамках Стратегии национальной обороны, принятой два года назад. В ней декларируется приоритет соперничеству со сверхдержавами, а участие в "бесконечных войнах" на Ближнем Востоке.

Также Белый дом намерен построить стену на границе с Мексикой за 7,2 миллиарда долларов и потратить 25 миллиардов на новую "лунную программу" Artemis. НАСА, получив в прошлом году 19 миллиардов долларов, а в текущем 22 миллиарда, планирует высадить астронавтов на Луну в 2024 году.