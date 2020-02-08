8 февраля 202019:27

Шорт-трек. Россияне досрочно выиграли зачет Кубка мира в смешанной эстафете

EPA

Сборная России по шорт-треку заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Дрездене. Это позволило российской команде одержать победу в общем зачете турнира в данной дисциплине.

В составе россиян серебро завоевали Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Семен Елистратов и Павел Ситников. Они показали время 2 минуты 38,789 секунды. Первыми стали спортсмены из Венгрии. Тройку призеров замкнули французы.

В общем зачете Кубка мира сборная России стала недосягаемой для преследователей в соревнованиях смешанных эстафет.

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