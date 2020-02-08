Трамп пожаловался, что Видман "некорректно" сливал содержание его "идеальных" звонков

Президент США Дональд Трамп в субботу обосновал увольнение эксперта Совета национальной безопасности Александра Виндмана его недисциплинированностью и "сливами" информации. Как написал Трамп в Twitter, начальник Виндмана был недоволен сотрудником из-за проблем с суждениями и подчинению руководству. Также Трамп считает, что эксперт передавал содержание "идеальных" звонков президента некорректно.

"Другими словами - вон отсюда", — заявил Трамп.

Виндман к команде Белого дома специализировался на Украине. Он родился в этой стране. В армии США Виндман дослужился до подполковника.