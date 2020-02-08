День науки в Курчатовском институте: мегасайенс и уникальная выставка картин

8 февраля — День российской науки. На берегу Черного моря, в "Артеке", сотни ребят представили собственные разработки на фестивале "АртСайнс". Место нашлось эффектным явлениям из мира химии, физики и биологии. Пока на одной площадке выступали шоумены, на другой совершалось погружение в виртуальную реальность или мир медицины будущего.

В Нальчике, в Кабардино-Балкарском госуниверситете, ко Дню науки приурочили выставку инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Среди разработок — робот-кот-поводырь для слабовидящих. А еще прототип лунного комбайна для добычи гелия, который применяется в атомной энергетике.

Загадка для ученых школьного возраста: как заставить ветряк остановиться, если ветер продолжает дуть? Всего-то и нужно было, что повернуть лопасти на 90 градусов. Чистая физика, объясняют ученые постарше. С таких простейших задач начинается путь к синхротрону, который в Курчатовском институте. Установка класса мегасайенс — единственная в России и одна из немногих в мире, позволяющая решать колоссальные задачи в той же физике, медицине, биологии.

"Мегаустановки — это сублимация, сплав, науки, инженерной мысли, технологических возможностей, уникальная вещь. Это база для прыжка, для прорыва в технологии и науке. Мы всегда были первые в этом. Президент подписал указ, у нас грандиознейший, амбициознейший план на ближайшие 7-10 лет. Мы будем иметь в ближайшие 5-7 лет самую лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру", — заявил Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".

Увлеченность, с которой загадывают и разгадывают научные загадки, закладывается как раз в детстве. В Курчатовском институте по субботам собирают неравнодушных детей — проект непрерывного образования объединил почти 40 школ.

Специально для школьников ученые привезли необычный экологичный двигатель. Вот так выглядит двигатель внешнего сгорания. Называется "Двигатель Стирлинга". Здесь источник энергии — электричество, но, в принципе, им могут быть геотермальное тепло или энергия солнечного света.

Встретиться с юными учеными вместе с директором Курчатовского института приехали сразу два министра — просвещения и образования.

"Это, наверное, самая главная встреча у нас сегодня. Это встреча с будущими учеными, с теми кто будет Ломоносовыми, Курчатовыми, Сахаровыми, Ландау, с теми, на кого мы возлагаем большие надежды", — отметил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования.

Сегодня, в День науки, ждали около трехсот ребят, но приехало больше. Мест в зале всем не хватило — стояли и сидели в проходах. Это действительно мотивированные ребята.

"С каждым годом все больше ребят на ЕГЭ выбирают предметы естественно-научной направленности, это говорит о том, что интерес к науке повышается", — подчеркнул Сергей Кравцов, министр просвещения.

Сегодня же в Курчатовском открылась уникальная выставка картин, посвященных строительству Крымского моста. В них — своеобразный сплав импрессионизма и соцреализма. Но главное, как сказал директор Курчатовского института, — так и воспитываются патриотизм, национальная гордость.

"Когда мы смотрим на эти картины, с одной стороны, мы видим масштаб грандиозный, с другой, — мы понимаем, насколько это важное геополитическое событие. Это и есть патриотическое воспитание. И потом, мы это сделали! За три с небольшим года. Это никогда никому не удавалось, а все об этом думали. А мы это сделали под крики, под хор тех, кто говорил, что этого никогда не будет. Не будет Олимпиады, Крыма, Крымского моста, не будет того, этого, а у нас все есть!" – заявил Михаил Ковальчук.

Есть и расчет. Через несколько лет наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Каждый второй российский ученый будет не старше сорока лет. День науки в Курчатовском институте эти прогнозы подтверждает.