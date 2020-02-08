Операция в Таиланде: спецназ не нашел ни стрелка, ни заложников

Сотрудники спецназа правоохранительных органов и армии Таиланда проверили все четыре этажа основной части здания торгового центра Terminal 21 на северо-востоке страны, где солдат устроил стрельбу. Однако обнаружить преступника им не удалось, не нашли и заложников, пишет РИА Новости.

По информации местных СМИ, спецназовцы нашли в здании нескольких покупателей, которые были внутри во время стрельбы и оказались заблокированы. Им помогли выйти на улицу. Сейчас силовики обеспечили безопасность цокольного и еще трех этажей торгового центра. Здание состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку.

В результате стрельбы, которую 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма устроил в субботу, 8 февраля, погибли 20 человек. 16 из них скончались на месте, еще четверо — в больнице. Ранения получил 31 человек, сообщает "Интерфакс".

Операция по освобождению заложников и захвату стрелка началась около полуночи по местному времени (20 часов по Москве). Ее проводят силы полицейского и армейского спецназа.

В министерстве здравоохранения Таиданда жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.